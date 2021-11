Sanidad demora 8 días la pruebas PCR a los alumnos un colegio de Torrevieja con diez clases confinadas

La Asociación de Padres y madres del Colegio Público de Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja ha querido denunciar con un comunicado la situación que "están viviendo desde hace 20 días, con de diez clases confinadas y en algunos casos sin información sobre la fecha de la realización de pruebas PCR por parte de salud pública". Los padres aseguran que Sanidad no ha citado a los alumnos confinados de varios de los grupos confinados ocho días después de que se detectaran casos covid en sus respectivas aulas. Algo que está ocurriendo en al me

El colectivo de padres señala que no puede "permitir que desde Salud Pública se ignore y no se den respuestas al rastreo de algunos casos que nuestro colegio ha realizado con los niños y niñas con confirmación de covid o síntomas de la enfermedad covid 19" y señalan que la sensación es de "descontrol total".

"No podemos entender que a fecha de hoy tengamos alumnos y alumnas a esperas de cita para PCR con más de 8 días de retraso y lo que consideramos más grave no entendemos que ni consten en el ambulatorio sus nombres ya que salud pública no los ha remitido. Este hecho puede al mismo tiempo suponer que se puedan ir produciendo más casos y posibles brotes si no hay una rápida detección de ellos, no solo en el propio centro escolar, si no en otros ámbitos".

Los padres manifiestan además su apoyo a la dirección del centro escolar que "nos consta que está dejándose la piel por trazar todo posible contacto estrecho y queremos denunciar la falta de atención por parte de Salud Pública en coordinar y remitir los casos enviados". Los padres señalan que no pueden permitir que "se juegue con la salud de nuestros hijos e hijas por eso pedimos ayuda a los medios de comunicación para difundir esta denuncia".

Durante el tiempo en el que se detectó el primer caso hace 20 días se ha cumplido la cuarentena para algunos grupos mientras que otros nuevos han tenido que confinarse. Las consellerias de Sanidad y Educación se han negado a clausurar la actividad lectiva de todo el centro que cuenta con unos 500 alumnos.

Más de medio millar de alumnos de colegios de Orihuela Costa, Torrevieja, Guardamar y San Fulgencio están confinados por brotes de covid en el departamento de salud de Torrevieja.