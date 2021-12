Guardamar reclama a Sanidad médicos para el centro de salud

Faltan médicos. Y faltan en todos los centros de salud del departamento de Torrevieja. Vecinos de Guardamar han convocado para hoy a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento una concentración en protesta por la falta de médicos en el centro de salud local a la que se ha sumado con su respaldo público el alcalde José Luis Sáez (PSOE). El centro de salud cuenta con una plantilla de 14 médicos que además de atender Guardamar se hacen cargo de la asistencia de los consultorios de San Fulgencio y El Campico. Y en estos momentos hay tres vacantes. Una baja de larga duración y dos médicos que dejaron el puesto poco antes de la reversión.

El alcalde de Guardamar, José Luis Sáez explicó que el Ayuntamiento que gobierna apostó por la gestión pública lo que no impide que respalde la reivindicación de unos vecinos que están hartos de la enorme demora en las citas, y una atención deficiente que sufren los guardamarencos a diario.

El primer edil añadió que cuando Ribera dejó la concesión despidió a un buen número de médicos para que no fueran subrogados y a otros los integró en su grupo. Algo que se deja notar en la asistencia porque en la bolsa de empleo no quedan médicos. En el caso de los enfermeros no solo se han resuelto las vacantes, sino que muchos centros han visto reforzada su plantilla con respecto al servicio de Ribera.