«Somos los únicos que podemos devolver a España la gloria en Eurovisión»

RTVE hizo públicas hace unos días las 14 canciones candidatas a participar en Benidorm Fest (26, 27 y 29 de enero en el Palau L’Illa de la capital de la Costa Blanca). De entre ellas saldrá la que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín. Los oriolanos Varry Brava figuran entre los seleccionados con Raffaella, una canción llena de energía y emoción que condensa perfectamente toda la esencia del grupo, con una melodía que mezcla el pop español y el italo-disco al más puro espíritu Varry. Está compuesta por Óscar Ferrer y Aaron Sáez y , como confiesan ellos mismos, «el espíritu de Raffaella se cruzó como una estrella fugaz en el camino, iluminó las melodías, las palabras, y simplemente nos dejamos llevar por su empuje y su influencia» . Desde el comienzo del grupo siempre habían acariciado la idea de ir a Eurovisión, pero ahora están más cerca que nunca, aunque la competencia es difícil, como en aquel pretérito Pasaporte a Dublín, donde participaron nombres famosos, y del que salió Karina para representar a España en Eurovisión. Con Óscar Ferrer hablamos de la canción, del concurso televisivo y de las esperanzas que tenemos de que nos representen. La cuenta atrás ha comenzado para la #VarryVision.

Como decía Raffaella, en el amor todo es empezar, ¿no?

Claro que sí, empezar es el momento más motivador para los proyectos grandes, como este de Eurovisión. En el amor todo es empezar y en Eurovisión todo es empezar.

Además lo utilizáis en el estribillo de vuestra canción. No es gratuito lo de utilizar esa frase tampoco. Está claro que es un homenaje a la gran Raffaella, que representa muchas cosas para todos y también para Varry Brava, supongo.

Sí, porque Raffaella, todo lo que representa a nivel estético -la luz que transmite, la energía- ha sido muy influyente para nosotros y lo sigue siendo, es nuestra líder espiritual. Se alineó todo para que pudiéramos hacer esta canción y presentarla para Eurovisión. Estamos muy contentos. Creo que representa muy bien todo lo que somos, todas nuestras influencias, y el llevar por bandera a Raffaella.

Eurovisión era un sueño, una ilusión que quizás empezó como una broma.

Sí. En 2014 se nos ocurrió lanzar un tuit como que nosotros éramos la única banda que podía devolverle la gloria a España en Eurovisión.

Estoy completamente de acuerdo.

Aquello causó un revuelo. En las redes sociales todo el mundo se puso de ese lado, y año tras año, cada vez que volvía el festival de Eurovisión, volvíamos con otro tuit, con la coña, y cada vez más en serio, porque la gente nos pedía que nos presentáramos. Era una ilusión, una fantasía, una cosa así muy loca que tampoco sabíamos cómo llevar a cabo, y este año lo hemos hecho. Y estamos metidos en este barco, con muchas ganas, mucha ilusión, pero por momentos no nos creemos que estemos ya metidos en esta bola.

Es una bola, efectivamente, en el sentido más de sorteo, de Gordo de Navidad. Como fue en los días previos, he visto en vuestros tuits que lo habéis acogido de esa manera. Esto es un premio.

Sí, claro, es un premio, pero nosotros queremos ganar Benidorm Fest, queremos ir a Eurovisión, eso sería la hostia, un puntazo tremendo, y queremos ganar Eurovisión, por supuesto. Nuestra idea con Raffaella era ganar Eurovisión.

No solo presentaros, sino ganar.

Nosotros no hacemos las cosas para presentarnos. Lo hacemos con las vistas puestas a todo lo más grande, como cuando hicimos Varry: para llenar estadios, y estamos en el camino, estamos llenando festivales, salas. Es que es la actitud motivadora; no es ni ser flipao ni ser un fantástico. Es que nos motiva pensar así, y con Eurovisión nos pasa lo mismo. Además creemos que tenemos la canción adecuada, creemos que hemos dado con la mejor posible para nosotros y para España.

Y encima este año se celebra en Turín. Miel sobre hojuelas.

Claro, eso es. La relación que tenemos nosotros con la música italiana ya lo sabe todo el mundo que es muy estrecha, incluso publicamos hace unos años un EP, Bravissimo, que adaptábamos al italiano algunas canciones de nuestro primer disco, y la música romántica-melódica-italo-disco siempre ha estado muy presente en nosotros, y Raffaella desde luego que también. Ir a Turín sería el broche.

La canción la habéis compuesto tú (que estás en racha, después de haber compuesto también para Alaska) y Aarón. ¿En principio la habíais previsto directamente para Eurovisión?

La canción que se presentaba a Eurovisión debía ser inédita. Estábamos Aarón y yo tomando una copa en la playa y dándole vueltas, y de repente es cuando decimos que se nos apareció Raffaella. Es que de verdad que se nos apareció.

¿Cuántas copas os habíais tomado?

Estábamos en la primera copa, y se nos iluminó. Vino Raffaella. Dijimos: «Con lo importante que es para nosotros, con lo que nos identifica, en Italia… Luego todo eso en paralelo lo fuimos construyendo con la idea de hacer una canción que representara a la canción melódica española, a los autores que nos han acompañado en el coche de nuestros padres cuando éramos críos y ponían a Raphael, a Julio Iglesias, al Dúo Dinámico, compositores como Manuel Alejandro o Ramón Arcusa, queríamos juntar todo eso, esta referencia italiana de música mediterránea con nuestros autores españoles, y hacer, más que un homenaje, una canción que juntara todo esto, con nuestro sello, nuestra música disco, electrónica, y con la ayuda de Andrés Terrón y Pablo Estrella, que son los productores del disco Hortera y de esta canción, la verdad es que ha quedado súper redonda, está feo que lo diga yo, pero estamos súper contentos y muy orgullosos de este tema.

Lo puedo decir yo también, ya te lo dije a ti nada más escuchar la canción. Es redonda, y creo que tenéis todas las bazas en la mano para que esta canción represente a España en Eurovisión. Por otro lado, como tú decías, es una manera de devolver la gloria a España en su participación eurovisiva, y a lo mejor la anterior oportunidad que tuvimos fue cuando optó, pero no llegó, La Casa Azul con La Revolución sexual y fue Chiquilicuatre.

La Revolución sexual de La Casa Azul representa para mí y para toda mi generación las noches de alegría, de fiesta, de baile, de estar escuchándola en un bolo, o en una discoteca después de estar cenando con colegas… Es una de las canciones bandera, si no la que más, de nuestra generación. Creo que La Casa Azul quedó tercera. Cosas que pasan. Son formatos, métodos que se usaron en un momento y afortunadamente creo que poco a poco van mejorando, y que es necesario, además del voto popular, que haya un jurado profesionalizado y un consenso entre varias partes para que la representación sea mucho más fiel a lo que sucede en la música de un país.

¿Es el caso de este año?

Me parece que sí. Era uno de los puntos que más nos motivaba para presentarnos. Sabíamos que iba a ser más variado, y que la intención era representar, con la intención que eso conlleva, qué está ocurriendo en la música española.

A Turín, como aquel Pasaporte a Dublín que, no sé si recordarás, fue de donde salió Karina para ir a Eurovisión. Esta vez parece que todo va bien.

Sí. Hay concursos, hay muchas maneras de acceder a los sitios, a la gente, y esta es una de ellas. A nosotros en la televisión, por lo que decías de Pasaporte a Dublín, no nos ha dado nunca miedo estar, hemos estado en distintos programas, nunca nos hemos cerrado a esa parte más cerrada que tiene el indie de no aparecer en distintos programas de televisión, porque lo que nos importa es que la gente nos conozca, que nuestra música la conozca cuanta más gente mejor, me gustaría que hubiera programas en televisión de otro tipo, de música en directo. Ha habido muchos intentos; no sé por qué al final no han continuado, pero sí, esto es otra manera de estar ahí, de que la gente nos conozca. Es un festival; no es el Sonorama, pero es un festival de música que hace que más gente nos vaya a escuchar, y eso es importante para todas las bandas.

¿Cómo habéis sentido la respuesta del público a esta candidatura?

Muy bien. Si es que desde aquel ‘tuit’ de 2014 la gente está con nosotros en esa idea. Yo creo que nuestro público también es muy desprejuiciado, como nosotros, y estas cosas le divierten. Es desprejuiciado y atrevido, le gusta cómo afrontamos las cosas porque se sienten identificados, y este tema de Eurovisión les parecía genial desde el primer momento, y la respuesta está siendo brutal, y con la canción también: un montón de reproducciones en Youtube, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Muy bien, muy contentos.

Eso es importante para el voto del público, que lo fomente, lo estimule. ¿Cuándo se va a saber si estaréis? ¿Cómo es el proceso que se ha puesto en marcha después de vuestra preselección?

El proceso son dos semifinales de siete artistas, y de cada semifinal saldrán 4 que pasarán a la final. Y de ahí saldrá el ganador, el representante de España en Eurovisión.

Que lo mismo es de Orihuela, Murcia.

[Risas] Lo explicaban muy bien en un periódico: «La banda murciana de los oriolanos Óscar, Aarón y Vicente». Es que es así, porque la banda pertenece a Murcia, por el cariño que nos ha dado la gente en Murcia, pero sobre todo porque en Murcia había locales de ensayo, salas donde poder tocar, los medios de comunicación como tú y otros muchos nos hacían caso, y amplificaban todo lo que nosotros hacíamos en el local… Nada, la banda murciana, aunque nosotros somos de Orihuela y lo llevamos con mucho orgullo; ahí tenemos nuestra familia, nuestros amigos. Estamos muy orgullosos de nuestro pueblo, pero en Murcia, los Varry.

Sois muy seguidores de Eurovisión, está claro. No sé si viste la última edición, que ganó Måneskin con todo ese rollo glam. ¿Cuál ha sido la edición que más recuerdas?

En mi caso, recuerdo el año de Rosa, porque hubo una intención por parte de TVE de hacer algo importante. Creo que llegaron a mucha gente, todo el mundo estaba muy expectante. Operación Triunfo fue un fenómeno brutal en televisión y luego fueron con una gran canción. Creo que quedamos séptimos, y recuerdo especialmente aquel año.

Habrás escuchado ya el resto de las 14 canciones seleccionadas. ¿Cómo lo ves?

Me parecen grandes canciones todas.

No te vas a mojar.

Es que como cada canción es un género, me podría decantar por el género, pero no por la canción en sí, y para eso prefiero no abrir la boca. Me puede gustar más un estilo que otro, pero me parecen todas grandes canciones, de verdad. 12 puntos para todas.

El Benidorm Fest os va a pillar en plena gira.

Sí, nos va a pillar en medio. El primer concierto lo tenemos el 16 de enero en Madrid, en la Riviera, que será antes de Benidorm Fest, y luego la siguiente fecha es el 5 de febrero en Barcelona, que será después del Benidorm Fest. A ver qué pasa. Igual vamos ya como representantes de España en Eurovisión a Barcelona.

Supongo que Raffaella estará en el «setlist».

Vamos a ver si podemos tocarla en los conciertos. A nosotros nos encantaría. No sabemos si por temas con TVE se podrá hacer, pero nosotros queremos tocarla, claro.

No sé si va a ser posible, si lo estáis intentando o era solo una «boutade» algo que afirmabais en unas declaraciones: «Sería maravilloso hacer una colaboración con Miguel Bosé, pero vacunados». ¿Hay contacto?

[Risas] Sí, nos pusimos en contacto con él, pero no hemos tenido noticias, no hay respuesta; es como el que manda señales al espacio.