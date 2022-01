Sanidad deja sin atención presencial a los consultorios de Pilar de la Horadada

La edil de Sanidad en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Nieves Moreno (PP), denuncia que han dejado sin atención médica presencial los consultorios de las urbanizaciones Mil Palmeras y Pinar de Campoverde. Y ha solicitado por escrito a la gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja que cubra de manera urgente las bajas que se están produciendo en el Centro de Salud, «porque nadie contesta al teléfono ni a los correos».

Subraya que las bajas laborales, la reorganización de las citas y los horarios de la plantilla supone «una merma importante en la atención sanitaria que está afectando a la población de Pilar de la Horadada».

Además, alerta de que la demora para tener una cita médica, «supera ya los 30 días de espera». Por otro lado, reclama a la gerencia del Hospital que no incremente más el cupo de pacientes por médico, que en algunos casos «tienen asignadas más de 2.000 tarjetas sanitarias, y eso supone condenar a nuestro Centro de Salud -donde tampoco se atienden llamadas telefónicas- a un auténtico fracaso». Las quejas de los vecinos las reciben en el Ayuntamiento, que no tiene competencias sanitarias, y que no pueden más que trasladarlas a la Generalitat. «La población tiene la sensación de no tener respaldo de la asistencia sanitaria pública», según la concejala.