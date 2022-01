Hoy, jueves 27 de enero de 2022, a las cinco de la tarde, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torrevieja, encara un nuevo capítulo de la deriva hacia el disparate en la que el gobierno local de Eduardo Dolón ha decidido instalar la gestión municipal.

Nada más y menos que la determinación de la forma de gestión del Servicio Público de Transporte Urbano, a la carrera, por la puerta de atrás y sin pasar la preceptiva Comisión Informativa previa. La planificación del equipo de gobierno está siendo claramente deficiente y sin garantías en este asunto. Se trata de meter con calzador un zapato, el del trasporte urbano, tres tallas más pequeño del que correspondería, que Eduardo Dolón no ha sabido gestionar en tiempo y forma. Gobernar es, sobre todas las cosas, sentido común, marcar los tiempos y saber hasta dónde se puede llegar sin correr el riesgo de retorcer el procedimiento administrativo.

Lo cierto es que este echarse al monte, de quienes tienen la obligación de ser escrupulosos en la gestión de los intereses colectivos, ha tenido como consecuencia la notable disminución de la calidad democrática en la toma de decisiones. En este caso concreto parece que de lo que se trata es que la gestión del transporte urbano sea de gestión indirecta, soslayando la posibilidad de una gestión directa de un servicio esencial para la ciudadanía. Asunto que se despacha en un plis plas, tras un contrato menor a un ingeniero para que nos dijera que era más económica la gestión indirecta que la directa (300.000 euros anuales más económica). Un informe que no deja de ser interpretable, cuando hay otro informe emitido en su momento por un funcionario de la casa que dice justo lo contrario. Serán imaginaciones mías, pero "Something is rotten in the state of Denmark".

La excusa esgrimida por el director general, designado digitalmente por el alcalde, de no poder retrasar este asunto y que sea llevado a pleno de esta manera, está cogida por los pelos y es casi de parvulario. La posibilidad de poder acceder a la subvención de los fondos europeos de unos 3.800.000 euros. Está claro que para el PP los fondos europeos valen tanto para un roto como para un descosido. Máxime cuando Pablo Casado ya ha anunciado que tiene en proyecto recurrir ante el Supremo, Constitucional y los órganos de supervisión europeos.

Es vox populi en los pasillos y despachos de la Casa Consistorial que sea gestión directa o indirecta, se apruebe de urgencia y con nocturnidad informativa a los concejales que tienen hoy que tomar esa decisión, no va a estar gestionado este proyecto a tiempo para poder cumplir el plazo que sirve de excusa para ponerlo en marcha de esta manera. Lo único para lo que va a servir es para acabar adjudicando a una empresa la gestión del transporte urbano de Torrevieja, sin plantearse alternativas. Tal vez sea esa la única razón de tanta prisa.