Empresas del Sol, grupo empresarial alicantino de referencia ubicado en la Vega Baja, presentó la pasada semana el proyecto de la nueva zona y centro de ocio «Puerto de Torrevieja» que va a ejecutar en la ciudad turística. La presentación contó con la participación del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; la directora general de Puertos, Aeropuertos y Costas, María Luisa Martínez; la subdirectora general de Puertos, Aeropuertos y Costas, María Pilar Álvarez; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el presidente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme.

El empresario ha querido señalar que este proyecto no es solo de Empresas del Sol, «es un logro de todos. Porque si no hubiéramos ido de la mano, esto no se habría podido llevar adelante».

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de ejecución superior a los 19 millones de euros, convertirá el recinto portuario de Torrevieja en un nuevo espacio público, comercial y de ocio que conectará la ciudad con el puerto a través de un paseo elevado ofreciendo a la población, visitantes y turistas unos miradores de excepción para disfrutar del paisaje marítimo que ofrece la ciudad.

La actuación se realizará en una gran franja de terreno perteneciente a Puertos de la Generalitat Valenciana y pretende terminar con la barrera en la que actualmente se ha convertido entre la ciudad y el mar, cuyo uso se ha reducido a zona de paso, almacenamiento de residuos y aparcamiento de vehículos para las dotaciones colindantes ubicadas en el muelle.

Tal y como explicó el presidente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme, durante la presentación, «el objetivo es doble. Por un lado, regenerar una zona pesquera deteriorada y degradada, carente de espacios públicos acondicionados y, por otro, conectar la población de Torrevieja con su puerto a través de unos corredores que unan parte de los paseos emblemáticos de la ciudad con el recinto portuario, una de las zonas en la que Torrevieja es más ajena al mar». «Queremos que este centro sea el nexo de unión entre la ciudad y su puerto, donde el ciudadano encontrará un paseo marítimo, un parque, un espacio en el que quedar con amigos, pasear en familia, descansar contemplando el mar, tomar el sol o hacer ejercicio», afirmó Riquelme.

Así será la nueva zona de ocio

Con una superficie de ocupación superior a los 17.908 metros cuadrados, el nuevo centro de ocio y restauración contará con dieciocho locales, repartidos en dos plantas, y una planta sótano destinada a aparcamiento subterráneo para unos 600 vehículos. Las edificaciones cuentan con miradores y pequeños espacios públicos de reunión.

Estas construcciones se han diseñado minimizando la ocupación a nivel de calle con una planta baja diáfana, dotada con algunos pequeños locales comerciales y de restauración, liberando así el espacio público para el paseo y disfrute de la población. El nuevo centro respeta el carácter propio de los edificios existentes, garantizando así la conjunción física y visual entre la ciudad y el mar.

El acceso se plantea mediante dos grandes rampas que arrancan, una desde la zona este del puerto, generando un conjunto de recorridos peatonales elevados junto al preexistente paseo del Dique de Levante; otra desde la zona oeste del puerto, cercana al Paseo Vistalegre. Una vez en la pasarela el visitante se encontrará con pequeñas plazas donde divisar el mar a través de los mástiles de los barcos, graderíos donde contemplar el mismo, miradores donde ver la ciudad desde las alturas y terrazas desde las que disfrutar de la suave brisa marina.

Los usos principales de la zona de ocio, planteada en la primera planta, son cine, bolera y recreativos. Actividades dirigidas a todo tipo de personas, de todas las edades, para el disfrute grupal, con amigos o familia.

Respecto a la oferta, el presidente del grupo señalaba en la presentación que «vamos a ofrecer un gran número de actividades para posibilitar que los clientes tengan donde elegir en función de sus aficiones y preferencias. Para ello en las zonas abiertas se podrán incluir desde actividades lúdicas, deportivas, hasta creativas o culturales. Esta capacidad de adaptación a las demandas de los clientes hará que nos diferenciemos de otros centros».

La ejecución de este edificio conseguirá una regeneración no solo de la zona de intervención propiamente dicha, sino también de su entorno más próximo, proyectando mejoras en la infraestructura vial y ampliando los espacios públicos peatonales de la avenida de la Libertad para convertirse en un nexo de unión entre las plazas Waldo Calero, Castelar, de Capdepont y del «hombre del mar», mejorando accesos y movilidad.

«Hemos estado trabajando en equipo muy intensamente para llegar hasta este punto. Detrás del proyecto hay un año y medio de trabajo y más de 25 personas, a las que quiero agradecer su esfuerzo para que la nueva zona de ocio «Puerto Torrevieja» pueda ser una realidad», concluye Enrique Riquelme.

Empresas del Sol

Conoce a la empresa responsable del proyecto del nuevo "Puerto de Torrevieja"