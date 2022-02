El vicario de Torrevieja pide prohibir el desfile de una comparsa de Carnaval por "caricaturizar" a la Virgen

El vicario de la iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, Pedro Payá, ha reclamado públicamente que el Ayuntamiento o "a quien corresponda" prohíba la participación de la comparsa "Osadía" en el desfile nocturno de los carnavales de Torrevieja del próximo sábado por "irreverente". El párroco considera que el disfraz que lucieron sus componentes "caricaturizaba" la imagen de la Virgen, y ha cuestionado que el Ayuntamiento, que es la administración que financia la organización de los carnavales torrevejenses, "haga uso del dinero público" para cosas que pueden llegar a "ofender los sentimientos religiosos de los ciudadanos". "Si se quería hacer un homenaje a la orfebrería y al bordado, de cintura para abajo había poco -en relación al diseño del vestido-. No sé a qué tipo de fantasía querían jugar", ha insistido el párroco.

"Esta no es una guerra personal, pero sí creo que es una guerra cultural. Una batalla cultural que tenemos que lidiar los cristianos y todas las personas porque no todo vale", ha subrayado.

Los componentes de la comparsa "Osadía" recrean en su puesta en escena la imaginería religiosa centrada en la figura de la Virgen, y en el momento de la exhibición del desfile concurso ante el jurado, al final del recorrido en la plaza de la Constitución, emplearon como música de fondo para llevar a cabo su coreografía una de las marchas procesionales más populares de Semana Santa.

La concejala de Fiestas, Concha Sala (PP), ha aclarado que el Ayuntamiento no "va a hacer nada". "No tenemos potestad para intervenir. Respetamos la libertad de expresión del sacerdote Pedro Payá, y entendemos sus declaraciones, pero no vamos a prohibir nada, no somos los organizadores. Y no podemos prohibir y menos en carnaval", ha asegurado la concejala a INFORMACIÓN este lunes. La Asociación Carnaval de Torrevieja no se ha pronunciado oficialmente.

"Yo sí creo en la libertad de expresión, y con respeto doy mi opinión" ha reiterado por su parte Payá ante los micrófonos de Onda Azul Torrevieja, tras realizar la denuncia pública en sus redes sociales, donde este joven párroco es muy activo y realiza un podcast diario. "Hay que poner en valor el respeto, y creo que hay ciertas líneas que no se pueden sobrepasar. Es un disfraz que sabían que iba a dar que hablar, y se ha hecho con premeditación y alevosía. Se ha permitido que esto llegue ahí".

El sacerdote asegura que la comparsa ha explicado que quería realizar un homenaje y una exaltación al trabajo de la orfebrería, el trabajo manual y a la cultura e iconografía religiosa. "Pero hay muchas formas de hacerlo. Y pienso en la gente de la Semana Santa de Torrevieja porque más que a la Purísima -la patrona de Torrevieja- esas imágenes nos remiten visualmente a las de las vírgenes de la Semana Santa y no sé si esas personas que pertenecen a esas cofradías tendrían algo que decir sobre este tema".

Payá, que además de vicario parroquial de la Inmaculada, es administrador parroquial de las iglesias de San Roque y Santa Ana y San Pablo y de San Pedro, se ha empleado a fondo -lo ha hecho otras en otras ocasiones también en misa- y ha dicho que si "sabían que iban a ofender y que disfraz era una osadía, creo que había otras maneras de conseguir su objetivo y de exaltar la cultura de la orfebrería. El fin no justifica los medios y podrían haber buscado otras opciones incluso más espectaculares".

La organización de los actos de carnaval es competencia de la Asociación de Cultural Carnaval de Torrevieja pero sin la ayuda del Ayuntamiento de Torrevieja no se celebrarían. El municipio ha invertido más de cien mil euros en contratos de logística, iluminación y actuaciones -sin contar la subvención directa a la asociación- en la fiesta de interés turístico autonómico, que vuelve después de no celebrarse en 2021 por la pandemia. Al margen de la subvención, la asociación recauda por el alquiler de sillas de los dos desfiles que contemplan miles de personas. Varias comparsas han matizado que aunque las infraestructuras las pone el Ayuntamiento, los trajes y otros gastos del desfile sí corren a cuenta de cada uno de los 25 grupos que han desfilado este domingo.