El Ayuntamiento de Torrevieja dice que invertirá 600.000 € en siete pistas municipales de pádel

Al margen de las habituales acusaciones cruzadas entre el gobierno del PP y la oposición, lo cierto es que las siete pistas están cerradas, precintadas y presentan un estado lamentable: tapetes rajados e impracticables provocaron que el Ayuntamiento decidiera clausurar las dos únicas que todavía estaban operativas meses después de comenzar el actual mandato. Todo para una modalidad deportiva muy popular -en los primeros puestos de federados en el país- y cuyos aficionados deben pagar instalaciones privadas en Torrevieja o acudir a otros municipios cercanos.

Las críticas de Sueña coinciden con la decisión del gobierno local de rescindir el contrato de redacción de los proyectos de rehabilitación y cobertura de estas pistas y construcción de una grada para el campo municipal de fútbol Vicente García. Un contrato iniciado en 2017 y que el Ayuntamiento ha resuelto de "mutuo acuerdo" con la empresa adjudicataria porque considera que el pliego no responde a las necesidades reales del recinto, mucho mayores que cuando se planteó en su día ese encargo. De hecho, Box considera que el proyecto a redactar debe incorporar al arreglo y mejora de las 7 pistas las dos pistas de frontenis, también en muy mal estado, y un presupuesto de ejecución final de unos 600.000 euros. Y debe abordarse por separado con las previsiones en el campo municipal de fútbol. Que contará con su propio proyecto, más ambicioso que la reconstrucción de la grada prevista inicialmente: el Ayuntamiento quiere levantar un mini estadio -algo que ya se anunció en 2010- y contempla la posibilidad de ubicar más instalaciones deportivas en el propio recinto del campo de fútbol porque habría espacio suficiente. Esta última previsión es a medio plazo. A diferencia de las pistas de pádel, para las que no hay alternativa, que el Ayuntamiento cuenta con campos de fútbol suficientes para suplir la carencia del Vicente García, entre ellos el de Rugby Nelson Mandela, que se emplea para la práctica de fútbol.

EL PALACIO DE LOS DEPORTES CON LA PISCINA CLIMATIZADA SIGUE CERRADO DOS MESES DESPUÉS

Diana Box aseguró ayer que "en breve" se va a proceder a una revisión exhaustiva de la obra del Palacio de los Deportes para recepcionar el final de obra. Como avanzó INFORMACIÓN la rehabilitación del edificio se planteó para que fuera suficiente a la hora de alojar el mundial de balonmano femenino a mediados de diciembre pasado aunque con la previsión de que después habría que cerrar el edificio y rematar las obras, en especial para el caso de la piscina cubierta. Cuando se reiniciaron la empresa adjudicataria, la murciana Orthem alertó de deficiencias que no aparecían en los proyectos -que fueron elaborados al mismo tiempo que las obras ante la premura de los plazos del mundial- por lo que además de rematar las obras de rehabilitación de la piscina cubierta había que desmontar la fachada principal y la pérgola-. Así el presupuesto inicial de la construcción -a la que solo presentó oferta esta empresa-ha pasado de algo menos de cuatro millones a 5,6-. La demora en la apertura definitiva la explicó la edil en los retrasos a la hora de recibir algunos suministros no en la ejecución de la obra en sí. El Ayuntamiento ha adjudicado con un contrato menor la supervisión de la finalización de los proyectos. Con esta externalización se garantiza un trámite más rápido y una resolución que no dependa exclusivamente de los técnicos municipales, alguno de los cuales ha cuestionado los plazos y legalidad del procedimiento de adjudicación de la inversión.