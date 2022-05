Tras estos días leyendo las continuas descalificaciones del ya exalcalde, por deméritos propios, D. Emilio Bascuñana, no puedo dejar de dar respuesta a sus infames y reiteradas mentiras sobre mis compañeros y mi persona. Desde hace varias semanas ha sido una constante escuchar al Sr. Bascuñana esputar auténticas barbaridades sobre quienes, desde hace más de cinco años, hemos sido sus socios de gobierno local en Orihuela.

Hemos permanecido prudentes y callados pero atónitos, ante las afirmaciones de que la Concejalía a mi cargo, Recursos Humanos, cometía "ilegalidades". Sin duda, es preciso recordar aquí el conocido refrán "cree el ladrón que todos son de su condición" para describir la actitud del Sr. Bascuñana, precisamente investigado por cometer, supuestamente, ilegalidades. Ilegalidades que aparecen en los periódicos y que resumen también su histórico en el Ayuntamiento, cobrar un sueldo por trabajar bien poco o nada.

El exalcalde tiene, claramente, una pataleta de campeonato, porque ha visto cómo perdía la alcaldía de Orihuela por su ineficacia, mediocridad e inactividad en la gestión del Ayuntamiento y del municipio, convirtiéndose además en alguien ya prescindible para su partido.

Si aquí alguien ha hecho "chanchullos" ha sido el Sr. Bascuñana, a quien debo recordar que me retiró la competencia para designar los tribunales de las oposiciones para nombrarlos él, modificando la composición del tribunal de Técnicos de Administración General que nombré en su día, quedándose sospechosamente el primero uno de sus asesores. De esto no habla el Sr. Bascuñana...

Al igual que no habla de los traslados ilegales, del bloqueo constante que ha realizado para que el Ayuntamiento no contara con la estructura de puestos de funcionarios necesarios y previstos en la ley para los municipios de gran población y de la burocracia inoperante impuesta por él en recursos humanos que retrasaba la formalización de todas las resoluciones.

El Sr. Bascuñana lleva gobernando con Cs en Orihuela más de cinco años, y nunca se ha pronunciado sobre ninguna irregularidad hasta que ha visto peligrar su vara de mando por su propia ineptitud. Si esas ilegalidades que ahora denuncia fueran ciertas (cosa que no comentó jamás), el Sr. Bascuñana sería cómplice o encubridor de las mismas, y lo que tendría que haber hecho es, en primer lugar, cesar a quienes las hubieran cometido y acto seguido acudir a la plaza de Santa Lucía para ponerlo en conocimiento del juzgado. No hizo nada porque no había nada, aunque ahora le interese seguir la máxima, típica de los malos políticos como él, de "suelta porquería que algo queda aunque sea mentira".

El exalcalde de Orihuela llegó a creerse divino, típico de las personalidades mediocres, ególatras y engreídas. Verdaderamente pensaba que todos le debíamos pleitesía. Utilizó los medios municipales, las redes sociales del Ayuntamiento como altavoz político propio y de su grupo municipal. Un pobre episodio más de la desvergüenza y la falta de moral que demuestran quienes ignoran o desprecian lo que es la gestión de lo público, y entienden la política como un trampolín personal a costa de los ciudadanos.

Y qué decir sobre las "perricas", como el Sr. Bascuñana dice. Que se sepa, se esperó a que estuviéramos fuera del gobierno para, rápidamente, como muchos otros movimientos que hizo en su última semana, repartir productividades por importe de cerca de 40.000 euros exclusivamente entre sus afines. Aquí, lo que es seguro y no podemos olvidar, es que el único investigado judicialmente por graves acusaciones es él por cobrar supuestamente durante seis años sin ir a trabajar.

No le deseo mal alguno al Sr. Bascuñana, pero por favor, que no nos dé lecciones de ética en política un señor que es el cuarto alcalde del PP en Orihuela relacionado judicialmente con delitos por corrupción. El cuarto de cuatro que ha habido en democracia.