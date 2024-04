Orihuela albergará la planta comarcal de tratamiento de basura sin vertedero

Prezero, multinacional concesionaria del plan comarcal de residuos de la Vega Baja, tiene previsto registrar en el Consorcio Vega Baja Sostenible su propuesta de planta comarcal de tratamiento de residuos a ubicar en el término municipal de Orihuela, con la pedanía de Torremendo como población más cercana. En principio y a falta de más detalle en el proyecto, se trata de una planta de valorización sin eliminación de residuos, es decir, sin vertedero para enterrar el "rechazo" de lo que no se puede reciclar.

Debate

La instalación deberá asumir el tratamiento y valorización de las más de 200.000 toneladas de basura que generan los 27 municipios integrados en ese consorcio público, en el que también participa la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana. El hecho de que se presente sin instalaciones de eliminación -vasos de vertido- no es casual. Cualquier municipio de la comarca se negaría a ubicar una planta con vertedero y más la pedanía de Torremendo, que ha ganado en la batalla social y judicial contra intentos de ubicar vertederos en sus tierras desde los años 90.

Coste disparado

En los últimos meses la presión de los representantes de los municipios para que se pusiera sobre la mesa una propuesta ha ido a más porque asumen costes de transporte y eliminación de basuras que están descuadrando sus presupuestos y obligando a elevar las tasas que pagan los vecinos por esos servicios. Solo como ejemplo, Orihuela, que es el municipio que más residuos sólidos urbanos genera de la comarca -45.000 al año- solo por detrás de Torrevieja, va a doblar este año su gasto de transporte y eliminación: de tres a seis millones de euros.

En Alicante, València y Murcia

Toda la basura que genera una de las comarcas más pobladas de la Comunidad Valenciana se "exporta" fuera de sus límites. Termina en plantas de valorización y eliminación de la provincia -que ya han puesto límites a esos flujos- , y también a instalaciones de la provincia de València, a través de convenios que suponen un desembolso de 150 euros por tonelada tratada, incluido el transporte de ida y vuelta de casi 500 kilómetros.

La necesidad de contar con una instalación de la que carece el Bajo Segura pero con la que sí cuenta la mayoría de comarcas de la Comunidad es tan grande que ha facilitado un consenso entre partidos que ha evitado, hasta ahora, el debate público sobre la futura instalación. Acuerdo muy poco habitual en un Consorcio que durante años ha mostrado el mismo enfrentamiento que protagonizan las principales formaciones, PSOE y PP, en cualquier institución pública). Ni siquiera el alcalde del municipio que va a albergar la instalación, Pepe Vegara, se ha pronunciado sobre el proyecto.

Reunión del Consorcio que no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta que Prezero presenta esta semana tras las reclamaciones de los ayuntamientos / CONSORCIO VEGA BAJA SOSTENIBLE

Suelos de secano

Prezero se inclinaría por ubicar la planta en los mismos terrenos que ya se plantearon en 2008 cuando se adjudicó el concurso de gestión de las basuras comarcales: 500.000 metros cuadrados en el límite del término municipal de Orihuela con la Región de Murcia. Además del rechazo de los vecinos de Torremendo y otras pedanías como Lo Capitán a esa posible ubicación con vertedero en aquel momento, también se movilizaron en contra los vecinos de varias pedanías murcianas. La localización, en los parajes de La Ermita-La Pistola, también implica impactos ambientales relevantes porque se sitúa en el valle formado por las Sierras de Pujálvarez y El Cristo, parte importante del Paisaje Protegido Sierra Escalona. Este emplazamiento, entre bancales algarrobos, almendros y olivos de secano, siempre se ha justificado en que es el que indica como preferente el plan zonal de residuos de la comarca -aprobado a principios de la década de los 2000- como el más alejado de grandes poblaciones.

Brugal y pleitos

Aquel contrato de 2008 lo ganó Cespa-Ortiz. Pero la concesión fue anulada por la Diputación en 2014 porque consideraba deficiente la oferta de la empresa para instalar la planta de basuras en Albatera, tras descartar Torremendo por la presión social y el caso Brugal, que investigaba -y lo sigue haciendo- precisamente esa ubicación. Ahí comenzó un largo procedimiento judicial en la jurisdicción contencioso administrativa que dio la razón a Cespa-Ortiz a la hora de mantener la concesión.

Protesta en Orihuela contra la ubicación del proyecto en Torremendo. En aquel momento incluía vertedero / INFORMACIÓN

Dolores

El pleito lo ganó en 2019, momento en el que la multinacional alemana Prezero se hizo con la contrata. Desde entonces apenas se avanzó en el plan comarcal de residuos. Solo en la construcción de una planta de transferencia pública de la Generalitat en Dolores que ha mejorado el transporte porque los camiones recolectores ya no se utilizan para llevar la basura hasta las plantas de eliminación. La basura se lleva ahora a Dolores y desde ahí Prezero la distribuye a otras infraestructuras de Xixona -más de 40.000 toneladas al año de la Vega Baja-, Fontcalent en Alicante, Elche, Villena y Quart de Poblet (València). De forma puntual va a parar Cañada Hermosa en Murcia y Guadassuar en Valencia.

El Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja

Lo que sobra

Otro debate será desde ahora saber qué va a pasar con la basura que no se puede reciclar si se confirma que la planta prevista por Prezero no tiene instalación de eliminación convencional. La actual tecnología es capaz de tratar hasta el 70%-80% de la basura, en comarcas donde se recicle en origen pero en la Vega Baja los vecinos se manifiestan contra la recogida puerta a puerta, sistema que garantizaría una primera separación de residuos a nivel doméstico. El porcentaje restante no se puede eliminar y habrá que trasladarla a otra parte o eliminarla evitando el soterramiento.

En las plantas con vertedero más grandes de la provincia los porcentajes de basura que se recicla siguen sin llegar al 50% del total que reciben.