Polémica en Dolores por el inicio de la recogida de la basura puerta a puerta

Vecinos de Dolores han convocado una protesta el próximo sábado para rechazar la puesta en marcha el sistema de recogida de residuos puerta a puerta por parte del servicio de limpieza municipal. El Ayuntamiento ha anunciado la implantación del sistema desde el próximo 2 de abril con la retirada de buena parte de los contenedores convencionales y la distribución de los que harán servir los residentes, tanto en casas unifamiliares como en las comunidades de vecinos. Para llevar a cabo el cambio se han programado distintas reuniones de formación.

Recogida puerta a puerta en la huerta de Dolores, que se inició en enero en 2022 / Tony Sevilla

Convocatoria

La concentración ha sido convocada el sábado a las 18.30 horas «contra la recogida puerta a puerta» en la plaza de la Constitución de Dolores. Los convocantes señalan que los ciudadanos no están preparados para este tipo de recogida selectiva, sobre todo en las comunidades de vecinos en edificios. A la protesta se ha sumado a última hora de este lunes la oposición del Partido Popular y su portavoz José Manuel Guerrero.

La iniciativa prevé distribuir un cubo de diez litros de capacidad para los residuos orgánicos y dos cubos de 25 litros para depositar los residuos en la puerta por cada domicilio, un embudo para aceite de cocina usado y un calendario con los horarios de recogida. Por ejemplo, la recogida de residuos orgánicos se realizará todos los días excepto los miércoles.

Dossier informativo

El Ayuntamiento ha distribuido un dossier informativo de 16 páginas en el que explica cómo va a funcionar el puerta a puerta, que el equipo de gobierno del PSOE suele vincular a una adaptación a la legislación europea obligada de la que la mayor parte de municipios no hace mucho caso pese a que el puerta a puerta es el único que ha demostrado que permite una reducción del volumen de residuos de hasta el 90%. Y rebajar en la multa que ya se impone por no reciclar a los municipios. . Los municipios ya pagan 30 euros de multa por tonelada que llega sin reciclar a las plantas de tratamiento que pronto serán 45 al sumarse quince como penalización por la generación de gases de efecto invernadero. También se realiza para laminar la subida de las tasas de recogida que ahora deben equipararse al coste real de la recogida, en una subida que se está comenzando a aplicar en muchos municipios.

Una de las páginas del dossier explicativo difundido por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Sostenible

Ese documento señala que el puerta a puerta «es más sostenible», se gana más espacio público con la retirada de los contenedores, es más cómodo porque evita desplazamientos a los contenedores y permite reaprovechar los recursos que se usan para la recogida convencional de contenedores, «e implica a los vecinos y vecinos». Pero muchos de esos vecinos de Dolores no están viendo nada clara su implicación y creen que la basura puede terminar en los emplazamientos donde hayan desaparecido los contenedores.

"Se va a mantener"

El concejal portavoz del PP, José Manuel Guerrero ha difundido un vídeo para invitar a los vecinos a asistir a la protesta porque el nuevo sistema "no es funcional y es más caro". Y cuestiona que el Ayuntamiento esté intentando modificar el emplazamiento de la protesta "democrática de los vecinos".

El alcalde Joaquín Hernández (PSOE) ya ha anticipado en declaraciones a INFORMACIÓN este lunes que el sistema se va a implantar y no hay marcha atrás. También ha lamentado que "el PP se ha haya subido al carro de la convocatoria de los vecinos, porque está mintiendo de nuevo. Es engañar a los vecinos. Decirle a los vecinos que no hay que reciclar es irresponsable cuando no hay más alternativa ".

Cubos de recogida utilizados en las viviendas de la huerta de Dolores / Tony Sevilla

Redován

"Este es un ejercicio de responsabilidad mantener el puerta a puerta. La semana pasada la Generalitat hizo una videoconferencia para instar a los vecinos y a los ayuntamientos a aplicar el puerta a puerta como Redován, gobernado por el PP y donde el PSOE hace una oposición responsable o como también recoge el proyecto del nuevo servicio en Orihuela para siete pedanías. ¿Va el PP de Dolores contra su partido?", indica.

Reciclar

Hernández señala que se le da herramientas a los vecinos para reciclar. "El PP dice que es malo para las personas mayores porque no van saber separar. No sé cómo cree que hay que tratar a las personas mayores el PP, que son adultas. Sí sé que se les puede evitar un traslado hasta el contenedor a las que tienen movilidad reducida", ha dicho.

Sobre el caso concreto de las comunidades de propietarios el alcalde ha avanzado que se realizará una reunión "en cada uno de los edificios". Se habilitará en estos casos cubos grandes. "Lo que haga falta. El que haga política de esto es mezquino. Ruín y mentiroso. Por un puñado de votos. Calentar a los vecinos es rastrero en política. Y ya los engañó el PP con la planta de transferencia y ahora el Ayuntamiento ingresa 300.000 euros al año sin una queja", remarca.

Sobre el emplazamiento de la convocatoria Hernández ha recordado que hay distintos actos a la misma hora en la plaza y que la Policía Local "no el alcalde" ha comunicado a Subdelegación que es recomendable otro situado muy cerca.

Catral

El municipio vecino de Catral tuvo que renunciar a la implantación del mismo sistema cuando ya se había iniciado por parte de Acciona y figuraba en el pliego de condiciones del nuevo contrato. El actual equipo de gobierno del Partido Popular de ese municipio, de hecho, propuso como una de sus principales medidas electorales la supresión del sistema. Y ganó las elecciones con mayoría absoluta.