Polémica en Benejúzar por el homenaje a alcaldes, incluidos los franquistas, impulsado por la regidora Rosa García

La alcaldesa de Benejúzar, Rosa García (Ciudadanos), ha programado un homenaje a los alcaldes del municipio a lo largo de su historia desde 1939, que se va a incorporar a los previstos de fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y Moros y Cristianos. Un acto, que se celebrará el próximo 12 de junio en el salón de plenos del Ayuntamiento, al que el PSOE, socio de la coalición de gobierno, ya ha comunicado que no acudirá. Lo ha confirmado el concejal y teniente alcalde Miguel López. Tampoco acudirán los alcaldes socialistas que han gobernado durante la época democrática.

López ha dicho que rendir homenaje a alcaldes franquistas resulta doloroso en un municipio donde los hijos y nietos de quienes sufrieron una dura represión durante los difíciles años de posguerra, tienen viva en la memoria duros episodios de paseíllos e incluso simulaciones de fusilamientos en la plaza del pueblo. Un municipio de unos cinco mil vecinos, donde además todos se conocen.

El periodo republicano, la guerra y la posguerra -especialmente el primer mandato de los alcaldes de la nueva dictadura entre 1939 y 1943- fueron especialmente convulsos en muchos municipios de la comarca. También en Benejúzar. "No entendemos el motivo, y nos negamos a acudir aunque haya rectificado para decir que va a incluir también a los alcaldes desde 1931. Es igual. Consideramos que puede incumplir la ley de Memoria Histórica", señaló el concejal.

"¿Dónde está la noticia?", se preguntaba la alcaldesa al ser consultada por este diario. La primera edil ha señalado que la elección del periodo, desde 1939 en adelante, está relacionada con la documentación disponible en el Ayuntamiento para encontrar a familiares de los alcaldes. Aunque la edil, que ya conocía que el asunto trae polémica, asegura que la propuesta se va a modificar para incluir a alcaldes desde 1931, del periodo de la II República. Con lo que el homenaje alcanzará a la familia de Cayetano García Bertomeu, recordado como primer edil durante el periodo republicano, que tras la Guerra Civil pasó más de 22 años en el exilio.

Al PP en la oposición tampoco le gusta la propuesta. "Es unilateral y arbitraria", señaló el portavoz popular Antonio Bernabé. "No sabemos por qué se incluyen unos y otros no, por qué se contemplaba a los alcaldes preconstitucionales y después a los de la República. Nosotros vamos a pedir explicaciones. No ha convocado ni una comisión ni una junta de portavoces para algo que tampoco se explica en una efeméride concreta. Solo incluirlo en plenas fiestas".

Entre los alcaldes a homenajear figura el abuelo de un familiar directo de la actual alcaldesa y el padre de uno de sus concejales. Ambos ejercieron su mandato durante el periodo de la dictadura franquista.