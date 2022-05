Por orden de la alcaldesa... se suspenden las fiestas. La regidora de Benejúzar y concejal de Fiestas, Rosa García (Cs) ha asegurado en una rueda de prensa esta mañana que se ve a forzada a cancelar todos los actos de las Fiestas Patronales 2022 ‘sine die’, es decir, sin fecha de reanudación de los mismos. García junto a Manuel Parra, el otro edil del grupo de Ciudadanos, anunciando la suspensión en nombre del Ayuntamiento sin contar con su socio de gobierno del PSOE. Cs tiene dos concejales en la Corporación y el PSOE cinco Esta decisión, informa la regidora, viene motivada tras el pleno extraordinario celebrado este miércoles en el que no ha conseguido los votos suficientes que le permitirían disponer del presupuesto necesario para realizar las actividades programadas. En paralelo al comunicado de prensa, y para que no hubiera duda, la alcaldesa ha emitido un bando municipal en el mismo sentido.

Uno de los puntos del orden del día era suplementar varias partidas presupuestarias, entre ellas la de Fiestas. El presupuesto viene prorrogado y, por tanto, la partida de Fiestas tiene una asignación reducida de 80.000 euros, establecida así por la pandemia del Covid. Uno de los puntos del orden del día era ‘Modificación de créditos 5/2022 al presupuesto prorrogado bajo la modalidad de suplemento de crédito’.

La alcaldesa, Rosa García, ha explicado en Pleno que era necesario aumentar esa partida en 100.000 euros. Es decir, un total de 180.000 euros, que es la misma cantidad que ya se presupuestó para todo el año 2019.

Tras la votación del punto, el Partido Popular, en la oposición, ha manifestado su voto negativo a suplementar dicha partida, mientras el PSOE, ha votado a favor, salvo el concejal de Hacienda, José Antonio García, que se ha abstenido, sin que se haya aclarado si el edil socialista se ha saltado la disciplina de voto de su grupo. El resultado ha sido por tanto negativo al existir 6 votos en contra, una abstención y 5 afirmativos. Además, otro de los ediles socialistas no ha asistido al pleno. Aunque no ha habido explicación de los socialistas oficiosamente no venían con buenos ojos el aumento presupuestario porque superaba ampliamente, a su juicio, el previo a la pandemia.

“Es triste e indignante que dejen sin fiestas a todo el pueblo de Benejúzar, un año en el que íbamos a presentar la candidatura Fiesta de Interés Turístico Autonómico del Pilar”, ha asegurado la alcaldesa, quien ha añadido que “con esta votación Benejúzar se queda sin fiestas patronales, las de octubre en honor a la patrona, las de la Pilarica, festividad de todos los santos, Halloween y navidades”.

García ha explicado que “este perjuicio también se hace a los comercios locales, compañías teatrales, bandas de música, hosteleros, así como a todas las personas que viven de las fiestas”. “PP y PSOE han perjudicado no a la alcaldesa, sino a todo el pueblo de Benejúzar, también a la corte de mañas y mañicas, así como a todos los niños y niñas del pueblo, jóvenes, asociaciones, así como a todos los participantes de las fiestas”, ha afirmado la alcaldesa.

La regidora ha adelantado que “voy a trabajar para ver qué actos se pueden salvar y voy a mantener reuniones con las diferentes asociaciones del municipio, explicándoles el triste episodio vivido en el Pleno de hoy”. De momento las comparsas de Moros y Cristianos que participan en las fiestas patronales de la Virgen del Rosario del mes de junio han convocado una protesta para esta tarde a las siete en la plaza del municipio -Benejúzar es una población de unos 5.000 vecinos- coincidiendo con una de esas reuniones. Fuentes de los comparsistas que llevan dos años sin celebrar los actos, han advertido que el respaldo del Ayuntamiento a las fiestas es muy importante pero no imprescindible en el caso de que la alcaldesa mantenga su decisión porque las fiestas las celebra el pueblo y no dependen exclusivamente de la decisión de un cargo público.

El PSOE ha aclarado que no ha votado en contra y que el concejal de Hacienda lo que ha hecho es abstenerse al no lograr que la alcaldesa explicara el contenido de su modificación presupuestaria y de dónde va a aportar ese aumento de presupuesto. La misma fuente también ha explicado que entiende que la mayor parte de los actos de fiestas, que son en unos días, deben estar consignados y presupuestados y no dependen de este aumento -en caso de que se hayan contratado en tiempo y forma-. Los socialistas también han aclarado que la alcaldesa tiene competencias para completar los presupuestos a través de otros procedimientos administrativos como las transferencias de crédito. Los socialistas han cuestionado que después del pleno la alcaldesa no haya compartido con ellos su decisión de suspender las fiestas.

El acuerdo que permitió gobernar al PP y Cs en coalición se ha deteriorado mucho desde mediados de mandato. Cs pidió el cese del concejal José Antonio García, el edil que se ha abstenido hoy dejando en minoría a la alcaldesa, cuando fue acusado de haberse vacunado irregularmente contra el covid en su cargo de comisionado del Hospital de Torrevieja. Investigación que fue archivada -aunque García tuvo que dejar el cargo de comisionado-.

El PSOE cumplió acuerdo de gobierno y cedió la alcaldía a Rosa García en octubre, pero los desencuentros han sido una constante desde entonces. El martes el PSOE -y la oposición del PP- anunciaron que no acudirían a un acto convocado de homenaje a los alcaldes del municipio que incluye a los primeros ediles predemocráticos.