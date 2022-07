El Ayuntamiento de Torrevieja ha propuesto a la multinacional de servicios Eulen como adjudicataria del servicio de vigilancia y socorrismo en playas de la ciudad. La empresa realizará el servicio por 736.920,55 euros anuales, IVA incluido hasta la temporada de 2025 incluida. El actual contrato, que realiza la propia firma Eulen en UTE con otra firma, expiró el 7 de julio pero se seguirá prestando al considerarse un servicio esencial durante la temporada estival y se pagará con informes en contra de la intervención.

La propuesta de la junta de gobierno del pasado viernes, de la que ha dado cuenta el concejal Federico Alarcón, no estará formalizada hasta dentro de quince días -si no se producen recursos de las otras tres empresas presentadas a concurso-. Por lo que la nueva adjudicación, con sus mejoras no se pondrá en marcha hasta finales de julio o principios de agosto. Aunque las peticiones de los bañistas reclaman anticipar la vigilancia este contrato mantiene el calendario de inicio el 15 de junio. También se citó ayer un aumento del horario como mejor pero solo se realizará en el mes de agosto: comenzará una hora antes -a las diez- y concluirá una hora después - a las ocho de la tarde-. En junio, julio y septiembre seguirá siendo de 11 a 19 horas. También se aportan diez días al margen de la temporada alta para completar la vigilancia. El municipio puede decidir cómo refuerza la vigilancia, por ejemplo, entre Semana Santa y la temporada alta en fines de semana o incluirlos en junio. Este año esos días se consumirán desde el 15 de septiembre. Por otra parte, el lote de suministro de torres y puestos de vigilancia valorados en 400.000 euros, como avanzó INFORMACIÓN, lo ganó la empresa Ambumar .