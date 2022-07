La Cámara de Comercio de Orihuela rechaza la tasa turística

La Cámara de Comercio de Orihuela se ha sumado a las críticas de las organizaciones empresariales ante la implantación de una tasa turística autonómica. La institución cameral considera que se pretende implantar en el peor momento económico para el sector.

Su presidente, Mario Martínez, ha manifestado que el Consell debería pensar en "cómo usar mejor los recursos públicos para aliviar la presión fiscal a las empresas y a la ciudadanía, y no en poner en marcha un nuevo impuesto en el peor momento económico".

En este sentido, ha señalado que es más urgente abordar problemas para el sector turístico como la falta de mano de obra, el aumento de los costes energéticos y la inflación. Además, ha recordado que el litoral de Orihuela y de la Vega Baja, junto con Benidorm, "serán las zonas más castigadas por la implantación de la tasa, al ser las que cuentan con más establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos".

El presidente de la Cámara de Comercio ha reiterado que es más necesario adoptar medidas que beneficien no solo a los alojamientos turísticos, sino a la hostelería y a los servicios que no encuentran mano de obra, añadiendo que hay locales y establecimientos de Orihuela Costa que están cerrados en pleno mes de julio por falta de mano de obra y de clientes: "No es de recibo", ha subrayado.

A esto se suman "los altos precios de los combustibles, que hacen que haya gente que tenía viajes previstos en coche que va a dejar de hacerlos, mientras que quienes los realizan, prefieren no salir, por ejemplo, a cenar para conseguir ahorrar", ha explicado.

Esos son, según Martínez, "los problemas que se deben abordar desde las administraciones, en lugar de pensar en gravar todavía más los bolsillos de los consumidores, perjudicando a las empresas turísticas y a nuestro territorio, donde el sector turístico es uno de los motores de desarrollo".