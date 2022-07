Torrevieja desiste de ampliar a 20 años más el contrato a Agamed sin concurso

En aquella ocasión, el portavoz no dio mucho más detalle sobre la iniciativa, aunque indicó que una vez que se superara ese periodo de exposición el documento debería someterse a valoración de la intervención municipal. En concreto, la modificación del contrato permitiría a Agamed (participada por Hidraqua y Ayuntamiento) mantener la gestión del servicio 20 años más, desde la fecha en la que lo concluye su actual concesión -en diciembre de 2028-, todo ello sin mediar concurso.

Sin embargo, un informe de la Agencia Valenciana Antifraude ha obligado al equipo de gobierno popular a dejar sin efecto el acuerdo de la junta de gobierno local por el que pretendía prorrogar el contrato que mantiene con Agamed para la gestión del servicio integral del agua sin realizar una nueva licitación.

La resolución advierte a la administración local de que la única manera de poder renovar el contrato es a través de una nueva adjudicación por concurso público. Ya la secretaria del Ayuntamiento puso de manifiesto que esa prórroga no podía llevarse a cabo en los términos planteados. Con todo, el equipo de gobierno continuó en su empeño.

Alarcón explicó que se remitió al Consell Jurídic Consultiu una duda acerca del contrato de gestión y servicio del agua, una solicitud que ahora se ha archivado porque «lo que nos ha comunicado Antifraude es suficiente para parar y que lo retomen los técnicos», afirmó.

El concejal también recordó que esta ampliación del contrato estaba vinculada a una inversión en obras. Es decir, está diseñada para dar viabilidad económica al plan director de pluviales para rebajar el impacto de las inundaciones en Torrevieja.

La ampliación, una pretensión que viene de lejos, permitiría amortizar la inversión necesaria -más de 30 millones- sin coste para la arcas municipales ni repercusión en los usuarios del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

No obstante, fuentes cercanas al equipo de gobierno indicaron a este periódico que esto no implica que se paralicen las obras de pluviales contra inundaciones que se están llevando a cabo. Las mismas fuentes subrayaron que en este momento los técnicos municipales están valorando si se sacará una nueva licitación cuando finalice el contrato o si se propondrá una vía alternativa.

Una inversión de 2,6 millones para este año

La concesionaria, que gestiona 125.200 clientes y factura 25,3 millones de euros al año, acordó en su primer consejo de administración de 2022, que se celebró el 13 enero, un plan de inversión para este año de 2.627.389 euros. En cuanto a la red de pluviales, se comprometió a seguir mejorando, renovando y ampliando las infraestructuras para adecuarlas a las necesidades actuales de la población, como la balsa de laminación de Torrealmendros, de 3.660 metros cuadrados, para dar servicio a esa urbanización y a La Torreta Florida, evitando la entrada de aguas residuales a viviendas.

Varapalos al equipo de gobierno

Las reacciones no se han hecho esperar. El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torrevieja, Rodolfo Carmona, ha pedido al alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón (PP), que "dé la cara" y "asuma su responsabilidad" para hablar de lo que ha calificado como un nuevo "varapalo a la gestión de su equipo de gobierno". Al intento de la ampliación del contrato de la gestión del ciclo integral del agua, se suma otro informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha detectado irregularidades en la adjudicación de una decena de contratos, sin olvidar la solicitud de Costas para el desmantelamiento de los servicios de la playa canina por carecer de los pertinentes permisos. "La lista es larga", ha manifestado el concejal, que también ha recordado las últimas sentencias judiciales, "muy graves algunas de ellas, a miembros de la Policía Local". Carmona ha esgrimido que no puede ser que la primera autoridad de Torrevieja "pretenda despacharse como si no pasara nada, como si no fuera con él, de un tema que es de una gravedad incuestionable". A su juicio, el primer edil "no puede esconderse detrás de sus concejales o de la junta de gobierno, porque él es el único responsable del deterioro en términos de imagen pública y credibilidad en los procedimientos administrativos que estamos sufriendo". Su silencio es "más que clamoroso", ha añadido, y "los torrevejenses tienen derecho a conocer lo que está pasando".