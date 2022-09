El Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto gastar 360.969 euros (IVA incluido) en el alumbrado de las fiestas patronales y Navidad de 2022, por el periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 6 de enero de 2023. La cifra supone un incremento de 158.737 euros con respecto al año anterior: un 80%, según ha cuestionado Sueña Torrevieja.

El inicio del expediente fue aprobado por la junta de gobierno presidida por el alcalde Eduardo Dolón (PP) el pasado 9 septiembre y a través de un proceso de urgencia para reducir plazos que ha permitido que el expediente esté ya en licitación para la presentación de ofertas de empresas.

El incremento se divide en dos tramos: con una subida de los precios unitarios en torno al 13 %, y la incorporación de unidades de alumbrado que supone en torno al 60%. Este presupuesto cuantifica la previsión del coste de la instalación del alumbrado. En ningún caso su coste energético posterior.

El portavoz de Sueña, Pablo Samper, asegura que a su juicio “ocasionará un incremento adicional del gasto de energía incumpliendo la normativa de reducción del coste energético con el consiguiente aumento en el consumo de alumbrado público sobre el año anterior del 60%, lo que supondrá más que triplicar la factura de alumbrado público durante 42 días”.

Reducción de ingresos millonaria

Para esta formación el aumento "está fuera de todo lugar, más aún con la reducción de ingresos millonaria debido a la reducción de ingresos del impuesto de plusvalía". En este sentido Samper recuerda que solamente se han cobrado en los primeros seis meses del año 2022 de 1,66 millones de euros de los 22,24 millones presupuestados para todo el año, mientras “al mismo tiempo el alcalde y el concejal de Hacienda están suplicando al Ministerio su adhesión a la comisión de estudio del Impuesto de Plusvalía para los municipios”, que compense esa reducción: Torrevieja es el segundo municipio de España más afectado por la modificación del cálculo del impuesto.

Esta inversión, concentrada en el centro del casco urbano, no tiene además un reflejo claro en la ampliación del alumbrado en las zonas residenciales como Los Balcones, Los Altos, Aguas Nuevas, Sector 25 y otros barrios que quedan al margen de la colocación de las luces a pesar de dicho aumento. Sí llega a otras, normalmente con menor atención municipal, como Las Torretas.

Sueña Torrevieja aclara que defiende las fiestas patronales y tradiciones, "y queremos un alumbrado para estas fechas en condiciones, por ello creemos que con lo invertido el año pasado ya es más que suficiente y no entendemos este brutal aumento

Sueña Torrevieja aclara que defiende las fiestas patronales y tradiciones de la ciudad, "y queremos un alumbrado para estas fechas en condiciones, por ello creemos que con lo invertido el año pasado ya es más que suficiente y no entendemos este brutal aumento en una situación de crisis energética mundial, con familias con dificultades para llegar a final de mes y llenar el carro de la compra”

En este sentido Sueña recuerda que en 2019 el equipo de gobierno del PP contrató la iluminación de las fiestas patronales y de Navidad, por importe de 101.850€. En 2020, "en plena crisis económica", el Ayuntamiento "tiró con pólvora de rey al aprobar la licitación por un importe de 152.309€ lo que supuso un incremento del 50% sobre el coste del año anterior, con la que estaba cayendo", aunque la adjudicación final fue de 138.740€.

"Huída hacia delante"

En 2021 el equipo de gobierno dio "una vuelta de tuerca más al derroche, dedicando al alumbrado un total de 202.239 euros el doble que en el ejercicio de 2019, y un 45,8 % más que en 2020". Cifra que no incluye, como recogió este diario, facturas extras incorporadas por el área de Fiestas, durante esas fechas y no recogidos en el contrato inicial, como el popular cartel de luces led con el nombre de la ciudad. Y este año a pesar de que el Ayuntamiento no ha podido aprobar el presupuesto "por el descomunal déficit de financiación que ha producido la reducción del impuesto de plusvalía, que el alcalde sigue con su huida hacia delante que, a juicio de la formación de la oposición, "llevará a la ruina al Ayuntamiento, dedicando al alumbrado de navidad un total de 360.967€ un 254 % más que en el ejercicio de 2019, un 160 % más que en 2020, y un 80 % más que en 2021”.

Los contratos que están licitando en el municipio y otras administraciones en los últimos meses incorporan el incremento de precios provocado por la crisis energética y la invasión de Rusia en Ucrania, que se sitúa, en torno al 1O% y que es necesario incluir en los concursos para que las ofertas resulten rentables a las empresas ofertantes de servicios, suministros y obras y salven el beneficio industrial.