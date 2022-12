La hija adoptiva de Orihuela Rocío Caparrós Sánchez ha fallecido este lunes. Varias generaciones de oriolanos han recibido las enseñanzas de esta catedrática y maestra. En sus 43 años de carrera, desde los 22 hasta los 65. Orihuela le rindió un homenaje nombrándola hija adoptiva de la ciudad, a principios de 2022. El Ayuntamiento de Orihuela, a propuesta del equipo de gobierno y aprobado por unanimidad en junta de Portavoces, ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento. Las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta los días 26 y 27 de diciembre.

De esta forma “la ciudadanía de Orihuela recuerda y homenajea a Rocío Caparrós Sánchez, que tanto ha contribuido en la educación de la comunidad educativa de nuestra ciudad, a través de su profesión como profesora en diferentes centros educativos de Orihuela”, ha afirmado Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela.

Trayectoria vital y laboral

INFORMACIÓN recogió entonces en una entrevista sus impresiones y un repaso a la trayectoria vital de esta docente de familia andaluza inseparable de su labor como maestra. En tiempos en el que las mujeres que estudiaban eran la excepción su madre, que era muy inteligente, pensó que los estudios eran lo mejor, y así su hermana Marianela y ella llegaron a ser pioneras, además en tiempos de la Guerra Civil y la postguerra. Por entonces solo se podía estudiar en Santo Domingo o en Jesús María.

Posguerra

En la posguerra Marianela, su hermana, fue la primera mujer en Orihuela en tener una licenciatura. Rocío, la segunda tras licenciarse en Químicas. Entretanto, obtuvo el magisterio en el verano del 47, con un plan que se puso en marcha para paliar la falta de maestros tras el conflicto bélico.

Rocío empezó a dar clases en los colegios Jesús María y Nuestra Señora del Carmen. También en la Academia Magistral. Se incorporó al Instituto Laboral, en el que fue una de sus primeras docentes, desde el 60 al 75. Un centro donde tuvieron oportunidad de formarse y especializarse alumnos de familias de la huerta muy humildes. Posteriormente ejerció en el instituto Gabriel Miró hasta que se jubiló en 1994.

Cariño

Sintió el cariño de los alumnos y seguía manteniendo el contacto con muchos de ellos. Explicaba también que el reconocimiento del pueblo oriolano no se lo esperaba. "No me siento importante. Lo único que he hecho ha sido dar clase. Ha sido mi profesión, pero sobre todo mi vocación. He sido la mujer más feliz del mundo trabajando sin descanso", señalaba en sus palabras a este diario.