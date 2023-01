Si has escrito la carta a los Reyes Magos y entre tus deseos has incluído un pisito en la playa quizá estés de enhorabuena. Si te has portado bien puede que sus Majestades se animen a hacerte este regalazo y si leen que hay pisos en Torrevieja con piscina y por menos de 40.000 euros, más todavía.

Una segunda vivienda o un piso para invertir pueden ser una buena opción para este año, por lo que si buscas pisos baratos en Torrevieja esta noticia te interesa. El portal inmobiliario Idealista ha lanzado a la venta una selección de viviendas en la ciudad costera que pueden ser muy apetecibles. Pisos baratos en Torrevieja con terraza La ciudad de Torrevieja cuenta preciosas playas para disfrutar prácticamente todo el año por lo que tener una vivienda en esta localidad de la Vega Baja puede ser una estupenda inversión para este 2023. ¿Buscas una ganga? Pisos reformados en Alicante por menos de 60.000 euros El piso con terraza más económico que hemos encontrado en la web de Idealista cuesta 36.000 euros. Se trata de un estudio en la zona de San Luis que cuenta con una habitación, salón, cocina independiente, baño y una terraza con vistas a las salinas. Tiene 28 metros cuadrados y es un primero sin ascensor. Si quieres gastarte un poco más puedes optar por un apartamento en la zona residencial de Chaparral. Tiene 38 metros cuadrados distribuidos en un salón-comedor con cocina americana, un dormitorio doble con armario empotrado, baño independiente y una pequeña terraza con vistas a una pinada. Este estudio está ubicado en una segunda planta con ascensor y cuesta 38.0000 euros. Mucho más cerca de la playa está otro estudio ubicado en la avenida Habaneras, en concreto a 300 metros del arenal de Los Locos. Cuenta con 23 metros cuadrados con salón - comedor, cocina francesa equipada, baño y terraza con orientación oeste. Es un primero con ascensor pero sin habitaciones. Cuesta 38.900 euros. Frente a la laguna de La Mata hay un estudio en venta en la avenida Robleda “luminoso, fresco y ventilado”. Tiene 38 metros cuadrados y es un primero sin ascensor. Tiene orientación sur-este y cuesta 39.000 euros. En la misma avenida hay otro estudio en venta con cocina americana, salón - comedor, cuarto de baño, sofá cama y terraza acristalada. Tiene 26 metros cuadrados y es un primero sin ascensor. Su precio es de 39.630 euros.