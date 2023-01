El comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja ha denunciado públicamente en una concentración ante las puertas del Hospital este martes que la Conselleria de Sanidad ha excluido a 900 trabajadores del área de la posibilidad de presentarse al concurso extraordinario de méritos convocado por la administración autonómica en el proceso de estabilización para cubrir plazas estatutarias. Y ha anunciado una movilización en València junto a otros colectivos de profesionales laborales para protestar por esta decisión.

Esos trabajadores -que ahora suponen en torno a la mitad de la plantilla del área- son personal laboral fijo a extinguir y fueron subrogados por la Conselleria de Sanidad en octubre de 2021, cuando rescató el área de la gestión privada de Ribera, al concluir esta empresa su contrato con la Generalitat.

El portavoz del comité Fran García ha leído un comunicado en el que reprocha a la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria que la convocatoria de concurso de méritos extraordinaria haya aprobado un baremo, sin el acuerdo de los sindicatos, que no contabiliza el tiempo trabajado en las concesiones administrativas de gestión indirecta -algo que también afecta a una parte del personal del Hospital de Alzira-.

Quince años

García ha reiterado que los profesionales laborales de este departamento "hemos atendido a la población durante 15 años y lo seguimos haciendo con la entrega y profesionalidad que nuestros pacientes merecen y comprometidos con la sanidad pública, sea mediante gestión directa o indirecta. Pero ya sabemos lo que la Conselleria valora nuestros quince años de duro trabajo: nada".

Para el comité la decisión de la administración sanitaria es "una falta de respeto a todos los profesionales laborales que trabajan o han trabajado en algún momento en hospitales y centros de salud públicos. Hay que recordar que son centros públicos y que la decisión del tipo de gestión es político y no tiene nada que ver con los profesionales. Estamos muy ofendidos con el trato que estamos recibiendo. La Conselleria tiene que entender que el personal laboral a extinguir no es personal de segunda".

"Al no puntuar como mérito los quince años de antigüedad es imposible alcanzar esas plazas", según han indicado las mismas fuentes. "La conselleria sí cuenta para la bolsa de trabajo y los concursos oposiciones el tiempo trabajado en las concesiones como trabajadores de la sanidad pública, no entendemos por qué nos excluyen. O sí, porque al tener muchos quince años estaríamos los primeros de la lista", señaló. "Parece que somos a extinguir y eso es lo que quieren… extinguirnos", ha dicho Fran García.

Además de la antigüedad en el proceso también barema la acreditación del valenciano, la formación y el haber aprobado una oposición durante la vida laboral como sanitario. Sin embargo, la antigüedad es, de lejos, la que obtiene la mayor puntuación.

¿Plaza fija vs interinos?

La Conselleria de Sanidad ha aclarado un matiz que considera importante y que en la concentración no se citaba. El proceso de estabilización es el que está llevándose a cabo en todas las administraciones de España -estatal, autonómica y local- para consolidar las plazas de trabajadores interinos. Y por lo tanto no afecta a personal que cuenta con una plaza de laboral fijo, como es el caso de esta plantilla del departamento de Torrevieja. "No tiene mucho sentido que personal que tiene plaza fija opte a un proceso de consolidación de interinos", han sugerido las mismas fuentes.

Estabilización

Ese proceso de estabilización, que debe culminar a lo largo de 2023 y 2024 y que se impulsó por el Gobierno para acabar con la precariedad y la temporalidad en el empleo público valora en todos los procesos abiertos en los últimos meses como mayor mérito la antigüedad -los años trabajados como interino-.

Las mismas fuentes indicaron los que los procesos de estabilización están enfocados a la consolidación de empleo de interinos que han encadenado contratos temporales no para quienes tienen una plaza fija obtenida, además, sin proceso selectivo.

#TORREVIEJA Concentración de los trabajadores del Hospital por la decisión de la Generalitat de impedir que su experiencia y méritos se contemplen en el concurso de méritos excepcional Posted by Información Vega Baja on Tuesday, January 24, 2023

Una figura laboral singular

La condición de personal laboral a extinguir no es nada habitual en la legislación laboral y genera continuos conflictos desde que se implantó con la reversión de la primera concesión sanitaria de Alzira. Esa condición asume al personal de las concesiones con las condiciones del convenio que mantenían con la empresa gestora y una plaza fija "a extinguir", es decir una vez que se deja el puesto por jubilación u otra circunstancia es cubierto por personal estatutario. Es una categoría laboral que impide -a cambio de la plaza fija de por vida sin proceso selectivo- que esos trabajadores puedan tener movilidad en el sistema sanitario a través de la bolsa de empleo. A la que solo pueden acceder si renuncian a esa plaza.

El proceso de estabilización podría haber sido una opción para esta situación laboral para muchos de estos trabajadores, que obtendrían las ventajas del personal estatutario: plaza fija, convenio público y movilidad sin proceso selectivo.