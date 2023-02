Quizá Torrevieja, con esa enorme diversidad poblacional y alumnos de 120 nacionalidades en los centros educativos, una gran movilidad en la población residente que obliga todavía hoy a levantar colegios de nueva creación en aulas prefabricadas y un elevado porcentaje de profesorado interino, no sería el lugar ideal que los padres y madres tuvieran en mente para encontrarse con algunos de los mejores colegios públicos del país.

Pero sí lo son. «Micole», un portal especializado en educación, ha publicado una clasificación con los que considera 100 mejores colegios públicos de España del total de 28.458 centros de todo el Estado. Dentro de este listado aparecen 9 de la provincia de Alicante. Y dos de ellos, el Colegio Ciudad del Mar y el Colegio Cuba, se encuentran en Torrevieja. El Colegio Ciudad del Mar se ha situado, además en segundo lugar de la selección de todo el país.

No se trata de una clasificación realizada por una administración -improbable, en cualquier caso para la escuela pública-, pero sí de un portal referente a la hora de escoger colegio que tiene en cuenta variables como las solicitudes para visitar el centro y las preguntas y reseñas realizadas por los propios padres.

Docentes

Un centro joven, el Ciudad del Mar, y otro veterano, el Colegio Cuba, han sido reconocidos entre los cien mejores centros educativos públicos de España. Y han sido sus docentes a lo largo de los años los que han colocado, pese a muchas dificultades, a sus centros como una referencia del sistema público.

Los comienzos del «Ciudad del Mar» no fueron fáciles -no lo son en Torrevieja para los que se ponen en marcha exclusivamente en barracones-. Fue creado en 2004 para asumir el aluvión de nueva población que llegaba a Torrevieja a rebufo del boom del ladrillo. En 2010 estrenó el centro de nueva planta, algo que permitió llevar a cabo la transformación educativa por la que se le reconoce a nivel nacional ahora.

«Es un motivo de alegría e ilusión que pone en valor el trabajo realizado desde 2004, pero sobre todo el puesto en marcha hace más de una década encaminado a ver la educación desde un punto de vista distinto», señala su director, Ricardo Recuero, sobre el hecho de que el centro aparezca en lo más alto del ranking entre miles de centros analizados.

Sin libros de texto

El colegio desde ese momento retiró todos los libros de texto y apostó por metodologías activas con propuestas, espacios y aprendizaje basado en proyectos, añade Recuero, alma mater de este centro enclavado en una las zonas de urbanizaciones junto al mar más populares de Torrevieja.

«Lo que verdaderamente nos identifica -subraya Recuero- es el respeto y la mirada hacia al niño. Todas nuestras acciones -un claustro de 55 docentes pero también otros 70 trabajadores no docentes vinculados al centro-, están pensadas siempre para que el aprendizaje se realice de una manera agradable, divertida y que genere un vínculo que haga que lo aprendido no se olvide».

La dirección explica que se trata de un colegio «en constante movimiento y reinvención para hacer que la educación y la enseñanza sean lo más vinculante posible. Que al final los alumnos adquieran una serie de herramientas y capacidades -como la cooperativa y comunicativa- que le permitan enfrentarse al mundo que nos rodea y a lo que ya requieren las grandes empresas: cooperar y trabajar en equipo», señala Recuero, que hace compatible su función de director con la de concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja.

"Queremos que los alumnos desarrollen el pensamiento lógico y el pensamiento crítico y que analicen todo lo que les rodea. Esto hace que trabajemos y vivamos el curriculum de una manera muy amplia y que nos permita trabajar conceptos que ni siquiera están incluidos en él, porque vamos mucho más allá», resalta.

"Tod@s iguales, tod@s diferentes"

«Este reconocimiento nos hace sentir orgullosos, satisfechos e inmensamente felices», explica Ana Torres, directora del Colegio Público Cuba, que «Micole» ubica en el puesto 81 de los cien mejores públicos de España. Es el reflejo, remarca Torres , de «un trabajo extraordinario que ya iniciaron mis compañeros, ahora jubilados, hace 50 años (1972) y que gracias al gran equipo humano con el que sigue contando este centro se ha consolidado».

El centro cubría en sus inicios la demanda escolar de la que era entonces una zona humilde de Torrevieja, ahora enclavada en el casco urbano y la población de La Mata.

Tradición e innovación

El Ceip Cuba es un Colegio familiar y bajo su lema «Tod@s iguales, tod@s diferentes» , ha hecho que «cada persona haya encontrado aquí un lugar para sentirse como el resto, pero también para destacar por aquello que lo hacía único». Un centro, reitera, que no olvida la tradición no sólo en algunos aspectos educativos sino en sus tradiciones locales como su particular «Charamita», su taller de barcos de sal y su apuesta de cada día por la innovación, pensando siempre en el alumnado. Es lo que hace que ir al colegio «sea cada día una experiencia feliz» y que «el equipo que viene a trabajar lo haga desde el corazón».