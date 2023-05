Un Teatro Municipal de Torrevieja casi repleto ha acogido este jueves "Cruz de Navajas, el último Mecano", en una noche que además competía con la apertura de la Feria de Mayo, aunque este año en un formato reducido en el Parque de la Estación, a modo de homenaje, que compartirá cartel con el musical hasta el domingo. Aún hay disponibilidad de entradas para la función de esta noche a las 20.30 horas, la doble sesión del sábado (a las 18.00 y 21.30 horas) y a las 18.00 horas al día siguiente.

Con todo, no faltó un tablao flamenco en el teatro para interpretar algunos de los temas del grupo musical que ha marcado la banda sonora de la vida de varias generaciones, como el mítico "Una rosa es una rosa".

El reconocimiento a uno de los grupos más importantes del patrimonio musical -y social- español, que se separó hace más de 30 años, aúna música, interpretación, baile y un impactante universo audiovisual que teletransporta al espectador en un viaje por 35 canciones, con un repertorio que incluye grandes éxitos del pop internacional que convivieron con Mecano.

Porque ante todo este espectáculo, que es más que un mero tributo, va dirigido a los amantes de la música con una escenografía rompedora que combina tecnología y talento artístico. Parte de la creación de Cruz de Navajas es el rodaje de vídeos en 4 y 8k que se proyectan en pantallas led, de más de 100 metros cuadrados, que tienen la peculiaridad de ser transparentes, jugando con los elementos del escenario y mostrando en función del número lo que queda delante o detrás.

Además, hay más de 120 dispositivos de iluminación robotizada con elementos motorizados que permiten su movilidad. Efectos de vídeo e iluminación sincronizados con la última tecnología que se unen a la sensibilidad de las letras.

Con luz de impresionista, trazo impresionante y delirio colorista para retratar al genio Salvador "Dalí". Sorprendentes números acrobáticos y aéreos para enmarcar a una luna llena que quiere ser madre. Y un escenario desnudo, sin golpes de efecto, en plena metamorfosis, con Mikel Herzog Jr. al piano para entrar en una nueva dimensión de "Aire" volador, interpretando una sobrecogedora versión que se convirtió en huracán.

A ratos el público se coló en una fiesta de la mano de "Hoy no me puedo levantar", "No controles", "Maquillaje" o "Bailando salsa", sin que faltara la crítica social con "El blues del esclavo", un cementerio nada serio ni las historias de "Ana y Miguel", "Laika" y el "Dalai Lama".

También se ofrecieron momentos de humor buscando la participación de los asistentes, que se olvidaron del móvil, previa advertencia al inicio, pudiendo solo grabar cuando zarpó el "Barco a Venus". Un "fallo positivo" que, por "La fuerza del destino", dejando "Lo amargo del pomelo", declinó la balanza del amor, porque sin ti la vida es cero. En una de las pocas jornadas que no es día mundial de nada bien podría serlo de Mecano.