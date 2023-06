El proyecto de la cooperativa eléctrica de Albatera para construir una planta solar, que ocuparía 6,7 hectáreas de suelo agrícola, vuelve a salir a información pública tras introducir algunas modificaciones en respuesta a las alegaciones presentadas en julio del año pasado por colectivos como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Así, la nueva propuesta de la Cooperativa Eléctrica-Benéfica Albaterense plantea un trazado del tendido eléctrico subterráneo bajo caminos existentes, tal y como habían solicitado los ecologistas al ser un área prioritaria de protección de la avifauna, como el búho real, frente a la colisión y electrocución en líneas eléctricas.

Anteriormente, la línea eléctrica de evacuación, de 437 metros de longitud y seis torres eléctricas, era aérea, dentro de un área vinculada a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la sierra de Albatera y El Agudo.

Además, se retranquean los paneles con respecto a un barranco cercano, la rambla de Lucas, de modo que no se ocupe la franja de 50 metros de su entorno.

En cuanto a los terrenos donde se proyecta la planta solar, son de elevada capacidad agrológica. Ahora bien, la ocupación de este tipo de suelo en Albatera es reducida, ya que las 6,7 hectáreas solo representa un 0,24% de todo el suelo de este tipo que hay en el municipio, que tiene cerca de 2.800 hectáreas.

La empresa adquirió dos parcelas clasificadas como rústicas, cuyo uso principal es agrario, que incluyen higueras y frutales y zonas improductivas. Según la clasificación de la Comunidad Valenciana, el suelo es de "elevada capacidad agrológica".

La documentación que aportó la mercantil explicaba que "aunque no es inadecuado para el cultivo, presenta ciertas limitaciones", a lo que se une que no está bajo ninguna figura de protección, por lo que "no se justifica su mantenimiento y conservación con fines agrícolas".

Desde la Cooperativa Albaterense sostienen que el objetivo de este proyecto, con una inversión de 1,3 millones de euros, no es llenar el suelo de espejos, sino que lo que se pretende con este huerto solar es bajar el precio de la luz a sus 3.500 socios, al mismo tiempo que se encuentran luchando contra las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol).

"Este proyecto es un balón de oxígeno para la supervivencia de una empresa que se fundó en 1929", insisten, y que corre el riesgo de desaparecer en un mercado en el que compite con los grandes fondos de inversión en renovables.

En el lado opuesto a la especulación, la cooperativa de Albatera argumenta que esta central proporciona "una menor dependencia del sistema externo, favoreciendo la producción local de energía renovable, abaratando su coste y mejorando el acceso a ella". Es "una apuesta por la energía limpia y económica con repercusión directa para sus cooperativistas, que son la mayoría de los ciudadanos del municipio de Albatera", concluyen.

En la Vega Baja hay otros dos proyectos similares que ya han salido adelante. La Cooperativa Eléctrica Catralense inauguró en septiembre del años pasado, tras tres años de trámites, su primera instalación de autoproducción de energía solar, con una inversión de 1,4 millones de euros, para abaratar la factura de la luz de sus socios cooperativistas de la población de Catral.

Con una potencia de 1.8 megavatios, puede generar casi 3 millones de kilovatios a la hora anuales. La planta cuenta con 4.116 placas solares, y suponía la primera de las tres fases previstas, ocupando una superficie de 37.000 metros cuadrados en el paraje de La Cruz.

En noviembre, el Ayuntamiento de Callosa de Segura aprobó en un pleno urgente extraordinario, por unanimidad de todos los partidos políticos, la ocupación de una parcela de 54.500 metros cuadrados en Lo Benimira para la instalación de paneles fotovoltaicos por parte de la Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura, con una inversión de entre 1,6 y 1,9 millones de euros para instalar alrededor de 6.000 placas solares con una potencia de 2.420 kilovatios, lo que se traduce en una capacidad para abastecer a un 20% de la población de la localidad.