La Purísima, patrona de Torrevieja, abandonará por unas horas la ciudad -la segunda vez en la historia que lo hace- para someterse este sábado a pruebas no invasivas de radiodiagnóstico por imagen para conocer el estado de conservación interior de la talla, tras detectarse algunas distensiones que han producido pequeñas grietas.

El objetivo es determinar si son superficiales o responden a movimientos internos de la madera. Para ello, será trasladada hasta la Clínica del Grupo Ribera en Ciudad Quesada (Rojales), según ha anunciado este martes el presidente de los Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte Guerrero, junto con el cura párroco, Manuel Martínez Rocamora.

Aniorte ha expuesto que se ha hecho un examen visual a la imagen a raíz de observarse unas pequeñas grietas focalizadas en la mano izquierda de la Virgen, una parte de su manto y en una de las cabecitas de ángel que se sitúa en la nube, junto a sus pies.

En este sentido, ha explicado que son "grietas sin mayor peligro para la integridad de la talla, por las que no cabe ni tan siquiera el grosor de un folio", pero es importante "conocer en qué magnitud interior se están produciendo para saber si son superficiales, que se repararían con sellado y restitución de la policromía o responden a movimientos interiores de la madera para lo que habrá que valorar más aspectos como, por ejemplo, las condiciones de humedad y temperatura que la rodean".

La talla de La Purísima fue encargada al escultor José María Ponsoda en 1939, pero no llegó a Torrevieja hasta 1941. Sin embargo, hay indicios de que la madera con la que se talló no era nueva, ya que debido a la carestía de materias primas en la España de postguerra y, a raíz de algunos escritos escultor que se han localizado, esta podría proceder de las vigas de antiguos edificios, por lo que su longevidad no sería de 82 años, sino mucho mayor.

Cabe apuntar que la última restauración a la imagen de La Purísima se produjo en 2003, hace ahora 20 años, siendo la intervención más completa y profesional llevada a cabo sobre la talla de la patrona, pero en aquel momento no fue sometida a ningún análisis de radiodiagnóstico para conocer su estado interior.

Dispositivo

De hecho, hasta ahora esa había sido la única ocasión en la historia en la que la talla de la Virgen había abandonado su ciudad. La patrona dejará este sábado su Camarín para ser introducida en un arcón acolchado especial fabricado ad hoc para la ocasión.

Así, será introducida en un furgón de la empresa local "Transportes Nicolás García" y emprenderá viaje hasta la clínica precedida de otro furgón de la agrupación de voluntarios de Protección Civil a modo de avanzadilla.

Finalizadas las pruebas pertinentes, la Virgen volverá a su templo con el mismo dispositivo para ser entronizada nuevamente en su Camarín. La asociación informará a través de sus redes sociales y con un volteo de campanas, tanto del momento en el que la Virgen salga de su parroquia como cuando regrese a ella.

El párroco de La Purísima ha añadido que es muy importante conocer con pruebas cuál es el estado que presenta la talla, con el afán de poder preservarla durante muchos años y establecer las herramientas de conservación necesarias para este fin.

"El resultado de estas pruebas se analizará con técnicos y especialistas en conservación y restauración para adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de preservar la imagen como referente de la vida de fe de Torrevieja", ha concluido el comunicado.