El Ayuntamiento ha presentado en las dependencias de la Policía Local de Torrevieja las 13 nuevas motocicletas que se destinarán a distintos servicios municipales. En especial la Policía Local que recibe ocho vehículos. El objetivo es intentar recuperar el patrullaje en motocicleta desaparecido -salvo alguna excepción aislada- del servicio policial en la ciudad desde hace años, tanto por falta de medios materiales como personales.

La inversión ha sido de 99.087 euros, con una baja por parte de la empresa adjudicataria de 1,218%. El contrato fue adjudicado en enero de este mismo año y está compuesto por seis motocicletas tipo scooters, de la marca Yamaha, de 300cc, dotadas con equipamiento policial; dos motocicletas tipo trail, Yamaha Tracer de 700cc, con equipamiento policial, destinadas a servicios en zonas menos accesibles del término municipal, además de alcanzar mayor velocidad que las scooters.

Deportes, Jardines y Notificadores

Y otras cinco motocicletas tipo Scooters, marca Yamaha, D’elight de 125cc, para los departamentos de Deportes, Parques y Jardines y Notificadores. De estas últimas cinco, dos están destinadas para el área de Parques y Jardines, dos para los Notificadores y una para la concejalía de Deportes.

A la presentación han acudido el concejal de Policía Local, Federico Alarcón, junto al Intendente, Alejandro Morer, el oficial de Policía Local, Juan Antonio Valero, y acompañados de las ediles de Deporte y Parques y Jardines, Concha Sala y Diana Box.

Alarcón se ha mostrado "satisfecho" ante la adquisición de estos nuevos vehículos “para el área de Deportes, Parques y Jardines, supone dotarles de un medio que no tenían, mientras que, a los notificadores, se trata de una renovación de los medios ya existentes que necesitaban ser cambiados.

De momento, sin voluntarios

"En cuanto a la Policía Local volvemos a recuperar un servicio del que no se disponía y que ya cuenta con los medios para volver a ponerse en marcha. Todo ello en beneficio de la ciudadanía”.

Con la flota renovada de motocicletas renovadas -las que quedaban estaban para desgüacece con más de 15 años y sin servicio de reparación- y un moderado incremento de la plantilla que ha recuperado después de muchos años los 140 efectivos -incluidos mandos- el Ayuntamiento espera conseguir este objetivo.

En otras policías locales los agentes reciben un plus de peligrosidad por patrullar con motos algo que no existe en Torrevieja. De momento, no hay agentes que quieren realizar el servicio de forma voluntaria

Sin embargo, no va a ser nada fácil. El servicio de patrullaje en moto, normalmente adscrito a labores de Tráfico está compensado en otras policías locales con un plus de peligrosidad. No es el caso en Torrevieja. De momento no hay agentes voluntarios para patrullar en moto. Solo el comisario jefe tiene las competencias para reiniciar el servicio asignando el servicio sin que sea voluntario.

Depósito

Por otra parte, a preguntas de INFORMACIÓN Alarcón señaló que el Ayuntamiento tiene previsto abrir el nuevo depósito de vehículos del servicio de grúa municipal en un par de semanas. Tanto Alarcón como Morer señalaron que las instalaciones realizaras por la nueva empresa adjudicataria y financiadas por la firma dentro de su contrato serán suficientes para prescindir de los dos recintos que ahora se emplean para ese uso alquilados en el polígono industrial Casa Grande. El nuevo depósito se encuentra muy cerca de la jefatura de la Policia Local junto a la CV-905, el ecoparque y el Parque de Bomberos.