La bodega Sopla Levante comenzó ayer la vendimia de uva de La Mata. Son ya unos años los que lleva Hilarión Pedauyé sacando adelante, contra viento y marea, un proyecto que persigue mantener la tradición secular del viñedo en torno a la laguna salada de La Mata con vinos innovadores.

Junto a otras iniciativas y el reconocimiento de la singularidad de este paisaje de viñedos ha dado oxígeno a una actividad que apenas cuenta ahora con media docena de productores materos de ese vino joven a granel de La Mata que siempre se ha consumido en Torrevieja y su entorno.

«Llovió cuando tenía que llover. Cien litros en mayo y algo en junio, con un julio muy seco. No hemos tenido enfermedades fúngicas. Casi no ha hecho falta sulfatar», explica Pedauyé al pie del viñedo del Carro, de Simón Pérez, con unas vistas inmejorables de la laguna de La Mata y el paso constante de «chanes», turistas extranjeros.

Más uva

Además de producir en un espacio natural protegido y no usar productos químicos de síntesis esta bodega presenta un vino que, más allá de la producción ecológica, llama «de conservación». Las viñas materas mantienen el hábitat de alcaravanes, chorlitejos, chorlitos o chotacabras.

Las escogen para anidar en ellas, no en el saladar: «No labramos durante el periodo de nidificación», recuerda como ejemplo. En un par de días se cosecharán entre 15.000 y 16.000 kilos de uva. Lo que se traducirá en unas 18.000 botellas . «Vamos a coger más uva, de mejor calidad, y tendremos mayor producción que otros años» resume. Todo con variedades merseguera y moscatel, y algo de las minoritarias esclafacherre o valencí.

Única

No hay que cansarse de repetirlo. El viñedo de La Mata es singular por todo. Destaca por su verde intenso en esta época en un medio ambiente semiárido y extremo junto al saladar de la laguna. Ayer se vendimiaba apenas a 200 metros del «charco» salino.

Mantiene variedades de pie franco porque se asientan sobre un terreno de duna fósil a los que no afectó la filoxera. Todavía quedan algunas cepas previas a aquella plaga. No caen mucho más de 280 litros por metro cuadrado al año y el cultivo no recibe ni una sola gota de agua de refuerzo. Solo vientos de levante, rocío y la salinidad de la laguna y el mar. Un espacio único también por su vendimia muy temprana, una de las que más se anticipan en Europa.

Es un reducto de viñedos rodeado por los cuatro costados por las áreas residenciales de uno de los municipios con mayor capacidad de alojamiento turístico de España. Aunque oficialmente hay declaradas en cultivo unas 75 hectáreas en La Mata, sobre el terreno no quedan en producción ni 30. «Y bajando», aclara Hilarión. «Esto cada año va a menos».

Albaflor

Pedauyé ha sacado adelante añadas de vinos frescos y juveniles, sobre el vino tradicional: Sopla Levante blanco, Lomas del Polo, Pinomar, La Horca...Remiten a las zonas donde se recoge la uva. Matanilla será novedad. Un juego entre el topónimo de La Mata y el vino de manzanilla para recuperar una tradición de vinos en Alicante de Albaflor o Blanco Brillante, que ya se elaboraba en Lo Albentosa de La Mata antes de la Guerra Civil. Apenas quedan media docena de productores que vendimian sus propias parcelas.

Pero cada año el interés también permite que os productores de vino embotellado les compren su uva. Se pagaba a 60 céntimos el kilo hace años y ahora estamos en 75 céntimos, comenta Pedauyé que reclama apoyo de la administración.

Pero sobre todo apoyo de la sociedad:En Torrevieja hay más de 600 negocios de restauración y solo dos ofrecen vinos de La Mata embotellado de varios productores que se han arriesgado en los últimos años a embotellar.