Este año, una vez más manifestamos la decidida voluntad de sostener la memoria democrática y antifascista ante la arremetida programada del fascismo y el nacionalcatolicismo que pugnan por revertir los tímidos avances alcanzados en los postulados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La llegada a responsabilidades institucionales de un partido con la impronta franquista inserta en su ADN político, no en vano su fundador fue ministro de propaganda en la dictadura de Franco, apoyado en la muleta de otro partido desgajado de su seno que reivindica la sublevación fascista de 1.936 y los cuarenta años de dictadura, marca el desarrollo de un ciclo político que valoramos negativamente. Lógicamente esta conjunción negra boicotea la memoria histórica que lucha por desenterrar los crímenes causados por sus antecesores en el árbol genealógico.

En esta coyuntura política nos vemos obligados a redoblar nuestra lucha reclamando el conocimiento de la brutal represión desatada en 1936 y el reconocimiento y reparación de las decenas de miles de fusilados, torturados y encarcelados.

Para reflejar la catadura del régimen impuesto por la violencia y hoy defendido desde crecientes ámbitos, traemos a colación la alocución del general Mola el 19 de julio de 1936, «Hay que sembrar el terror (…) hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida».

No desfalleceremos y sembraremos las cunetas de flores republicanas por justicia con los miles de cadáveres anónimos que siguen enterrados, víctimas de la barbarie fascista en aquellos tiempos de dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas y también de resistencia valiente.

Jesús Larrañaga, «Goierri»

Dirigente comunista vasco, detenido en el puerto de Alicante, fue llevado al Campo de Concentración de Albatera, donde consiguió fugarse. Reincorporado a la lucha clandestina contra la dictadura, fue detenido en Lisboa, entregado a la policía franquista y fusilado el 21 de enero del año 1942.

Juan Bautista Peset Aleixandre

Médico, catedrático de medicina legal y toxicología, Rector de la Universidad de Valencia, una de las figuras más relevantes de la Ciencia española, detenido en el puerto de Alicante en 1939, preso en el Campo de los Almendros, en el Campo de Albatera, en Porta Coeli y en la cárcel Modelo de Valencia. Fue fusilado en las tapias del cementerio de Paterna en mayo de 1941. Era militante de Izquierda Republicana.

Más información de las jornadas:

Hora: de 9:30 a 19:30 h

Dónde: Centro Social San Isidro

Más detalles sobre el encuentro aquí.