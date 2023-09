Los hosteleros de Orihuela deberán volver a pagar la tasa por ocupación de la vía pública para las terrazas de sus negocios a partir del 1 de enero de 2024, de la que estaban exentos desde que se inició pandemia de covid en 2020. Así lo ha acordado el equipo de gobierno local de PP y Vox. Una medida que anunció el edil de Comercio, Vicente Pina, durante el debate de una moción de Cs, en el pleno de este jueves, para mantener la exención de esta tasa.

El ejecutivo local justificó el voto en contra de la moción de Cs para no cobrar la tasa en 2024 a que ha finalizado la extraordinaria situación que fue la pandemia y que la medida se adoptó para ayudar a los hosteleros en esos difíciles momentos, prolongándola en 2021, 2022 y en 2023. "Nos vemos obligados a no discriminar entre unos comercios y otros, el sector de bares y cafeterías podían tener la exención de esta tasa, y no los mercaderes", justificó el edil del PP Víctor Valverde.

120.000 euros al año

Por esta tasa el Ayuntamiento recaudaba 120.000 euros al año, aunque ahora esa cifra se multiplicaría porque las solicitudes de licencias para poner terrazas se han duplicado en estos más de tres años de exención, también atraídos por el coste cero de poner mesas y sillas en la vía pública.

Cs pretendía aprobar la derogación definitiva de esta tasa, y hubo una enmienda del PSOE para que no fuera definitiva la exención sino con fecha de caducidad hasta 2025, que no fue aprobada. Tampoco la moción de Cs salió adelante.

Cs criticó el voto en contra de PP y Vox al considerar que eran incongruentes con lo anunciado en campaña electoral de rebajar la carga impositiva. Sin embargo, el edil de Comercio justificó que la tasa no era cara y que se estaba produciendo un uso desmedido de la ocupación de la vía pública que había que regular, como en la calle Castellón. Para el portavoz de Cs, José Aix, se trata de un sector estratégico, que no tiene agravio comparativo, y que la exención de la tasa solo supone restar un 0,12% a los ingresos municipales.

Compensación

A raíz de la pandemia, los consistorios suspendieron esta tasa para compensar los cierres impuestos por la situación sanitaria.

Otras de las compensaciones que se pusieron en marcha en su día por parte del Ayuntamiento fue la ocupación de la vía pública para que los hosteleros pudieran ampliar al máximo sus terrazas con el fin de mantener su aforo habitual respetando las distancias de seguridad y teniendo en cuenta que había restricciones en el interior de los locales.

A partir de 2024 todos los que ocupen la vía pública deberán abonar la correspondiente tasa.