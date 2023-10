La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela ha presentado la programación cultural por Todos los Santos. Incluye visitas al relicario de la Catedral de Orihuela, un concierto en el cementerio y la representación la obra teatral Don Juan Tenorio en el Teatro Circo. Sin embargo, son muchos los que han echado de menos una nueva edición de "La Noche de las Ánimas", que ya se había convertido en toda una tradición que ambientaba las calles del casco histórico.

Pero Cultura ha suprimido esta actividad, que cumpliría su sexta edición, y no han faltado las críticas por ello. Los tres grupos de la oposición en bloque han censurado la decisión tomada por la concejalía dirigida por Gonzalo Montoya (Vox).

Para el PSOE "es un error" que la Concejalía de cultura no haya programado este año la celebración de "La Noche de las Ánimas". "Era un evento cultural muy esperado y consolidado en nuestro municipio, puesto que era la única ocasión para recorrer en penumbra nuestro casco histórico y, al mismo tiempo, disfrutar de la ambientación y las representaciones teatrales, sin olvidar que, además, las zonas de restauración y ocio también se veían beneficiadas", ha lamentado la edil socialista Aynara Navarro.

Navarro recuerda que esta actividad "que atraía tanto a niños como a mayores" era una forma de poner en valor el patrimonio en el casco histórico y atraer a visitantes a la ciudad, pues para muchas personas era una fecha clave en el calendario para visitar Orihuela, asegura la edil socialista.

¿Qué motivos?

La concejala se pregunta por los motivos que han llevado al concejal de Vox a tomar la decisión de suprimir este evento, "si ha sido por propia decisión o porque no ha sido capaz de llegar a tiempo a licitar el contrato necesario para poder realizar este espectáculo, de ser así, nos parecería inaceptable que por falta de trabajo y previsión los oriolanos nos quedemos sin esta oferta cultural que solo fue interrumpida por la pandemia", ha señalado Aynara Navarro. Y pide que se recupere esta actividad en el próximo año.

Desde Cambiemos Orihuela también han sido muy críticos con la eliminación de "La Noche de las Ánimas" que ha vuelto a lamentar "la deriva" de la programación cultural "convirtiendo prácticamente toda su oferta en una serie de eventos de temática religiosa, lo que excluye a muchos ciudadanos".

El edil de Cambiemos, Quique Montero, recuerda que era un evento en el que el casco histórico se transformaba y se realizaban diversas actividades temáticas, como representaciones teatrales de Don Juan Tenorio y otras relacionadas con la noche de Todos los Santos. "Todas estas actividades han sido sustituidas por una representación en el Teatro Circo", lamenta.

"Un despropósito"

A las críticas se ha unido el grupo municipal de Ciudadanos en Orihuela, que durante años ostentó las competencias en Cultura de la mano de Mar Ezcurra, quien puso en marcha esta actividad.

Precisamente, la edil de Cs, Mar Ezcurra, ha calificado de "despropósito" que este año no se vaya a celebrar "La Noche de las Ánimas" en Orihuela. La edil ha recordado que es un evento consolidado "que atraía cada año a miles de personas y que aunaba patrimonio, literatura, arte, teatro, música y literatura en el casco histórico de la ciudad en la víspera de la festividad de Todos los Santos".

"Nos parece un despropósito que desde la concejalía de Cultura no hayan movido ni un papel en cuatro meses para poder realizar la Noche de las Ánimas y hayan preferido simplemente obviarla del calendario cultural de la ciudad sin dar ni una sola explicación", ha insistido Ezcurra.

La Noche de las Ánimas era un evento ya consolidado y una cita anual importante para miles de personas que recorrían durante unas horas el casco histórico de Orihuela en penumbra, con una ambientación e iluminación especial y pudiendo disfrutar de representaciones teatrales de textos de obras cumbres de autores de la literatura nacional e internacional como Emilia Pardo Bazán, Edgar Allan Poe o José Zorrilla, poniendo de manifiesto la riqueza literaria relacionada con esa noche. Además se contaba con conciertos de música de agrupaciones musicales de Orihuela.

Ciudadanos ha criticado "la deriva" a la que está llevando el concejal de Vox, Gonzalo Montoya, a la Concejalía de Cultura, que organiza, por ejemplo, una semana de actos dedicados a la Virgen de Monserrate, a cuya cofradía pertenece, "y obvia una actividad consolidada e imprescindible en el calendario cultural de Orihuela y disfrutada por miles de personas".

"Nos parece estupendo que se organicen y amplíen las actividades en honor a nuestra patrona, pero no se puede limitar la oferta cultural de nuestro municipio a actividades de carácter religioso; Orihuela tiene muchísimo que ofrecer y no podemos permitir un retroceso en este sentido", ha zanjado Ezcurra, quien ha recordado que ya se suprimieron las actividades culturales organizadas con motivo del Orgullo LGTBI, las Noches de Ópera en Orihuela Costa o el Cine de Verano, "por no comentar el bajón en calidad y cantidad de la programación del Teatro Circo Atanasio Díe, una programación que consideramos paupérrima", ha concluido.

Programa

En cuanto a la oferta cultural programada por las concejalías de Cultura y Turismo de Orihuela para conmemorar la celebración de Todos los Santos, son un total de cuatro las actividades entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. "Con esta programación pretendemos poner en valor nuestro patrimonio artístico, musical, teatral, histórico y cultural de una forma muy identitaria", señaló el edil responsable de ambas áreas, Gonzalo Montoya.

El primer acto que se podrá ver dentro de esta programación es la obra completa Don Juan Tenorio del dramaturgo vallisoletano José Zorrilla. Este drama religioso-fantástico es la obra más popular del Romanticismo español y su representación tendrá lugar el 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín de Orihuela.

De esta forma, asegura el edil, "se sigue la tradición de su escenificación en la víspera de la Fiesta de Todos los Santos". La Compañía Teatral "Amigos del Tenorio" será la encargada de interpretar esta obra, cuya entrada es gratuita.

Concierto en el cementerio y Réquiem de Mozart

Ya el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, habrá un concierto de música clásica y religiosa en el cementerio de Orihuela. Se celebrará de 11.30 horas a 13:30 horas y estará protagonizado por un cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Orihuela que tocará "música acorde a ese día tan especial", según el edil. Del mismo modo, acompañarán a aquellas personas que vayan a poner flores y a visitar a sus difuntos, como es tradición y costumbre en ese día.

La tercera actividad dentro de esta programación se llevará a cabo el 3 de noviembre a las 20 horas en el Santuario de Monserrate. Allí, se podrá disfrutar del Réquiem de Mozart. "Una obra simbólica de la cultura europea en referencia al culto a los difuntos tradicional en el mes de noviembre", destacó Gonzalo Montoya, quien puso en valor que Mozart es uno de los autores de música clásica "más importantes de la historia de la humanidad".

La actuación estará protagonizada por el Coro y Orquesta de la UNED de Elche con su director musical, Manuel Ramos, a la cabeza. Sin embargo, no estarán solos y tendrán unos compañeros de lujo con el coro Veus d´Elx y la Coral Discantus de Murcia.

Además, se suman a la actuación cinco solistas: la virtuosa del violín Sofía Rodríguez, de tan solo 12 años, y las voces de la soprano Carmen Muñoz, la mezzosoprano Blanca Valido, el tenor José Manuel Delicado y el bajo Pepe Cabrera. Todo esto hará que el Réquiem de Mozart esté interpretado por un total de 80 voces, 30 músicos y 5 solistas.

En lo que se refiere al concierto, destaca que la Misa de Réquiem en re menor K. 626 es la última que compuso Wolfgang Amadeus Mozart y muchos expertos la consideran la obra cumbre del compositor austriaco. Además, se ha convertido en un referente por su calidad musical y por la leyenda que acompaña a esta misa de difuntos.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

Visitas al relicario

La última actividad de esta programación son visitas temáticas al relicario de la Catedral de Orihuela que tiene como título "Tesoros del Cielo de Orihuela. El relicario de la Catedral de Orihuela". Está organizada por el Museo Diocesano Arte Sacro y se desarrollará en la Sacristía Mayor de la Catedral los días 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 12 horas a 20 horas.

Esta actividad de divulgación científica tiene como objetivo difundir una de las colecciones de relicarios históricos más relevantes de la Comunidad Valenciana. "El relicario de la Catedral de Orihuela es el testimonio de la fe de nuestros antepasados, quienes atesoraron las reliquias de santos, mártires y de aquellos elementos vinculados a la Pasión de Cristo, como el Lignum Crucis, que se veneraron en la catedral oriolana tras la creación del Obispado de Orihuela en 1564", explica la Concejalía de Cultura de Orihuela.

Las reservas a estas visitas se pueden realizar a través de la web www.orihuelaturistica.es.