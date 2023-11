Un niño practica con su bicicleta de ruedines, bajo la atenta mirada de sus padres, sobre el asfalto, y lo hace sin peligro porque por ahí no circulan coches pese a las marcas viales del suelo deterioradas por el paso del tiempo. Es un circuito, pero de seguridad vial, aunque nunca llegó a inaugurarse y está sumido en el abandono desde hace más de 20 años, solo usado por algunos chavales que pueden correr por aquí con sus bicicletas, dándole un uso. Orihuela Costa cuenta con esta infraestructura desde principios de los 2000, pero quedó abandonada sin ni siquiera inaugurarse, y así sigue.

Situado en la urbanización La Ciñuelica, entre viviendas unifamiliares y edificios de poca altura donde residen en su mayoría extranjeros que pasan gran parte del año disfrutando del buen tiempo de la zona, el parque de seguridad vial se construyó sobre una zona verde, lo que hizo que nunca se llegara a recepcionar.

Una situación anómala de la que nadie pareció percatarse en el Ayuntamiento de Orihuela antes de construirse. Ahora, el equipo de gobierno de PP y Vox pretende darle la utilidad para la que se ejecutó, que los escolares aprendieran las señales y las normas de circulación vial.

Sin recepcionar

Sin embargo, su mayor problema es el no haberse recepcionado en 20 años. Por ello, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige la popular Mónica Pastor, ha preguntado por la situación en la que se encuentra esa parcela al área de Urbanismo que ostenta el también popular Matías Ruiz.

Es el primer paso para poder llevar a cabo su acondicionamiento, ya que si sigue sin recepcionarse, como todo hace indicar, primero se tendrá que llevar a cabo ese trámite administrativo para que la parcela pase completamente a manos municipales y poder actuar en ella. Así lo señalan a INFORMACIÓN fuentes del equipo de gobierno.

De hecho, el PP de Orihuela llevaba en su programa electoral el acondicionamiento de este parque de seguridad vial para ponerlo en funcionamiento 20 años después de su construcción y su falta de uso. El ejecutivo local insiste en que proyecta recuperar el uso de este parque de seguridad vial y poner otros similares en otras zonas del municipio.

Vecinos

La Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas en Orihuela Costa ha sido la que ha vuelto a poner en el candelero el abandono de este parque de seguridad vial del que muchos desconocen su existencia en Orihuela Costa.

La asociación vecinal se ha dirigido tanto a la Concejalía de Seguridad Ciudadana como a la de la Costa, que dirige Manuel Mestre (Vox), para que incluya en los presupuestos de 2024, que el ejecutivo local pretende aprobar, la partida económica necesaria para que se acometa esta actuación a lo largo del próximo año.

Los vecinos consideran que podría ponerse en marcha abordando unas pequeñas actuaciones por parte del Consistorio, como la colocación de bancos, la instalación de señalización vertical, de la que ahora carece, el repaso de la pintura de las señales horizontales, deterioradas por el paso del tiempo, la colocación de mobiliario para la custodia de los vehículos a utilizar y señalizar la ubicación de este parque para poder llegar al mismo.

El parque "fantasma"

El parque de seguridad vial "fantasma", entre las calles Almohabenos y J'Alhamed, no cuenta con un vallado que impida acceder a él, por lo que suele ser frecuentado por niños con sus bicis que aprovechan el asfalto de sus viales para hacer su recorrido circular y obedecer las señales pintadas en el suelo, que aún son visibles a pesar de su abandono, como son las de stop o las de dirección.

Sin embargo, no hay ninguna señal vertical, el asfaltado en algunos tramos de la pista de circulación es muy deficiente, tampoco hay semáforos, pasos de peatones o rotondas, además de que no tiene la más mínima instalación accesoria para la custodia de los vehículos a utilizar. Encontrarlo puede ser una auténtica odisea porque no hay ninguna señal o cartel que indique cómo llegar allí.

Los vecinos esperan que pronto se acabe con el sinsentido de tener un parque de este tipo abandonado a su suerte en medio de la jungla de urbanizaciones de Orihuela Costa.