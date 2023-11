El uso del nitrógeno es muy importante en la producción de cultivos hortícolas dado que es el nutriente que requieren en mayores cantidades. Sin embargo, un uso excesivo del mismo, además de ineficaz y de ser un coste económico importante para el regante, provoca la contaminación de los acuíferos.

Actualmente, hay una presión creciente sobre los agricultores para que adopten prácticas de manejo que mejoren la eficiencia del uso de fertilizantes nitrogenados debido a los problemas ambientales asociados con las pérdidas de nitratos desde la agricultura al medio ambiente.

Son muy contaminantes y las consecuencias de su exceso se han podido comprobar en el cercano Mar Menor. Es lo que se quiere evitar en la Vega Baja por medio de unas sondas que detectan los niveles de nitrógeno y nitrato en las fincas y permiten saber al agricultor si está abonando de más.

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) y Asaja Alicante están organizando jornadas con regantes, agricultores y explotaciones para instarles a implantar unos dispositivos, diseñados por la Universidad Politécnica de València (UPV), que, por medio de sondas, permiten la medición esporádica y en tiempo real de la contaminación por nitrato de origen agrícola.

Tecnología

Esta tecnología permite a las fincas que la utilicen la verificación y certificación necesaria para poder obtener el sello Huella de Nitrato, que certifica que la explotación está libre de contaminantes para el medio ambiente.

Cada vez más supermercados exigen este tipo de certificados a sus proveedores. Este certificado es una ventaja y posiciona mejor los productos cultivados y regados por las comunidades de regantes. «Queremos anticiparnos antes de que se presente un problema como el del Mar Menor en la Vega Baja», señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

Estos dispositivos que miden los nitratos ya se han instalado de modo experimental en una finca de cítricos de 180 hectáreas en el Campo de Cartagena y también en el entorno de Doñana, donde pudieron demostrar que el cultivo de la fresa no estaba contaminando, tras la llamada al boicot comercial de esta fruta que hubo hace unos meses por parte de algunos colectivos alemanes, y que llegó, incluso, a la Unión Europea.

Valiosas zonas naturales

En la Vega Baja muchos cultivos rodean valiosas zonas naturales, como el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, la desembocadura del río Segura y Sierra Escalona. «El abono se aplica en el agua y el problema es que cuando se pone demasiado y mucha agua lo que no se come la planta se arrastra al subsuelo y acaba en los acuíferos, y estamos en una zona de riego muy sensible a la contaminación por estar nuestras tierras en el entorno de espacios de gran valor ambiental y de gran sensibilidad a la contaminación por nitratos de origen agrícola», alerta Andreu, quien recuerda que también es una obligación «que debemos asumir».

El vicepresidente de Fecoreva, Pepe Andújar, mantiene que «los regantes y agricultores no somos los culpables de todas las contaminaciones, pero estamos a favor de llevar a cabo una agricultura cada vez más sostenible».

El problema de la contaminación de los acuíferos viene de lejos. Entre los años 60 y 90 se regó con fertilizantes sin ningún tipo de control. Eran muy baratos y se regaba por inundación. Prácticamente, todos los acuíferos que están bajo zonas de cultivo están contaminados.

No obstante, en los últimos 20 años el nivel de los nitratos en los acuíferos está bajando dado que se aplica el riego por goteo con una tecnología más avanzada dotada de sondas de humedad, con un control de cultivo más eficiente. «Lo que se ha contaminado en 30 años de mal uso quizá cueste 60 años llevarlo al buen estado, pero lo importante es no seguir contaminando», explica Andreu. Ahora, con la fuerte subida del precio de los fertilizantes su compra se está moderando por parte de los agricultores, aunque su uso racional es necesario para una buena cosecha.

Sondas

El novedoso dispositivo creado por la UPV consiste en unas sondas que se colocan en puntos estratégicos de la explotación agrícola y que, en continuo, llevan señales al ordenador de la comunidad de regantes. Así, señala si se está abonando bien o no, si se está echando fertilizante de más, o si las plantas consumen lo que se les da.

La huella de nitrato es un concepto muy novedoso, que va más allá de la huella de carbono, y que certifica que, al hacer un menor uso de abonos nitrogenados, se mejora el crecimiento del cultivo y la calidad de las aguas subterráneas.

El sistema se puede subvencionar con el PERTE agrícola

Los dispositivos que miden y certifican la huella de nitrato tienen un elevado coste. Sin embargo, desde Fecoreva y Asaja señalan que es el momento de que las comunidades de regantes los instalen, puesto que se pueden subvencionar con las ayudas del PERTE agrícola para regadío que están abiertas hasta el próximo mes.

En la comarca ya han llevado a cabo dos jornadas para informar sobre su implantación y sobre el PERTE Ciclo de Agua al que acogerse, una en La Murada y la última en Los Montesinos. En esta localidad intervinieron Pedro Beltrán, Ingeniero Agrónomo de la UPV, quien realizó una exposición general de la Huella de Nitrato; el geólogo Alfredo Martínez que expuso el estudio previo de vulnerabilidad a la contaminación por nitrato; y la ingeniera agrónoma Manuela Yllera, que llevó a cabo una explicación del proceso de verificación y certificación necesario para obtener el sello Huella de Nitrato.