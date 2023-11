La Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda ha recogido que el Ayuntamiento de Torrevieja registra un déficit de financiación de 18,7 millones de euros, según ha desvelado Sueña Torrevieja. El dato, tal y como ha podido confirmar este diario, figura en los informes de esa oficina relacionados con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades Locales. El déficit de financiación se produce cuando los ingresos corrientes de una administración, en este caso local, no cubren los gastos corrientes. Y en el caso de Torrevieja ya es uno de los más abultados del país.

Regla de gasto

Todo parece indicar que desde el 1 de enero el Gobierno va a recuperar la legislación de ajuste del gasto público. La consecuencia inmediata, según Sueña, será que el Ayuntamiento ya no podrá emplear los remanentes de tesorería para gasto corriente y tendrá muchas más restricciones para emplearlo en inversiones. También necesitará autorización para formalizar préstamos para nuevas inversiones, además de someterse a la realización de un Plan de Ajuste.

Quinto municipio con más déficit de España

El de Torrevieja es el Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana con mayor déficit de financiación, un total de 18,77 millones de euros, seguido de Benidorm con 10,69 millones. Todos los grandes municipios de la Comunidad, según recoge la misma estadística y remarca Samper, han liquidado sus presupuestos en estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación que oscila entre los 122,8 millones de la ciudad de Valencia, los 46,6 de Alicante, los 17 millones de Orihuela, o los 12,2 de Castellón, aunque Elche ha liquidado con un déficit de financiación de tan solo 42.000 euros.

A nivel nacional, asegura Samper que Torrevieja arroja el 5º peor resultado, que encabeza Madrid con un déficit de financiación de 87,4 millones, seguido de Barcelona con 40,9 millones». Samper asegura que la consecuencia de esta inestabilidad presupuestaria, que «además es estructural» y «seguirá en los próximos años», es que será preceptiva la autorización del órgano de tutela para formalizar préstamos para nuevas inversiones.

Inversiones

El gobierno local del PP tiene comprometidas inversiones millonarias para el próximo año como la reforma del paseo del Dique de Levante, la rehabilitación de las Eras de la Sal o la reurbanización del entorno portuario que superan en presupuesto final los 20 millones de euros. Sin regla de gasto desde 2020 -se suspendió para ayudar a los municipios en pandemia- ha empleado los remanentes de tesorería de hasta 80 millones anuales que se habían acumulado con el ahorro municipal de mandatos anteriores, porque no se podían emplear para inversiones ni gasto corriente.

Los remanentes no figuran como ingreso corriente y por eso no se cuantifica a la hora de calcular el déficit. Contando con esos remanentes en la ecuación no hay déficit. Pero si se activa la regla del gasto solo se pueden emplear para pagar a proveedores, deuda financiera y bajo condiciones muy estrictas inversiones concretas y ejecutables. El equipo de gobierno a los informes de la Interventora sobre este déficit -hasta ahora solo informativos desde enero preceptivos- que espera mantener el nivel de gasto en inversiones con subvenciones -fondos europeos- y préstamos, considerando que la deuda con los bancos apenas llega a diez millones y desde ese punto de vista las cuentas están saneadas. Hasta el punto de que el Ayuntamiento ha realizado dos operaciones de depósito de esos remanentes para obtener intereses.