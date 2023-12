El PSOE de Torrevieja ha constatado que solo dos de los diez operarios destinados a la nueva brigada de inspección y control de vertidos está trabajando de forma efectiva en la calle. Seis de ellos desarrollan su turno laboral de mañana en el ecoparque de Torrevieja, que gestiona Acciona y que emplea el recinto, además de para recibir residuos no orgánicos de particulares, que es su función, como planta de transferencia temporal de podas y algas. Solo dos de los componentes de la brigada estarían realizando la labor que la empresa y el Ayuntamiento anunciaron de prevención de los vertidos.

La presentación de este nuevo equipo, como avanzó INFORMACIÓN, se difundió con una imagen de los propios operarios junto a sus nuevas motocicletas eléctricas, el pasado mes de julio. Se trata de una prestación más de las incluidas en el pliego del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, por el que el Ayuntamiento paga 25 millones de euros al año.

Ordenanza

La concejala de Aseo Urbano, María José Ruiz señaló que no tiene constancia de que se esté empleado este equipo para otras labores e indicó que de forma periódica le llegan a través de la contrata informes sobre los puntos de vertido incontrolado. Sí matizó que hasta que no se apruebe la nueva ordenanza que delegará la ejecución de las multas por vertidos a SUMA y elevará la cuantía de las sanciones, la labor de este equipo no será del todo efectiva. Ahora preventiva y disuasoria.

Deficiencias en el ecoparque

El PSOE también comprobó ayer en el recinto municipal, la que consideran como pésima situación de conservación de las instalaciones y las malas condiciones en las que desarrollan su labor los trabajadores. Además de certificar la presencia de acopios de podas vegetales y algas.

Consorcio

La empresa ha sido denunciada por el Seprona por ese uso en los últimos meses. La concejala del área María José Ruiz aclaró que el Ayuntamiento aportó en octubre la documentación necesaria al Consorcio de Comarcal de Residuos Vega Baja Sostenible para que se hiciera cargo de la gestión del ecoparque.

Prezero, concesionaria de la gestión de los residuos comarcales, gestionará el espacio. La edil no concretó si ese cambio exige una inversión del Consorcio en acondicionar un recinto levantado en 1999 y con un nivel de inversión municipal mínimo desde entonces.

Reabrir La Marquesa

Acciona sigue intentando lograr autorización para reabrir su antigua planta de transferencia de residuos orgánicos, cerrada por el propio Ayuntamiento en 2013, para poder emplearla para la transferencia de podas y algas. En su día también la empleaba como garaje, taller y vestuario de los empleados y acopio de residuos urbanos.

Una zona de acopio de podas y algas que le permitiría demorar durante días el transporte a vertedero rebajando el pesaje y la humedad en el caso de las algas. La autorización depende de la Conselleria que ya denegó ese permiso -los suelos son rústicos pegados al parque natural- para una actividad de transferencia de residuos orgánicos.