La Cabalgata de Papá Noel en Orihuela no se ajustó al pliego de condiciones. Según ha podido saber INFORMACIÓN, la Concejalía de Festividades, que dirige la edil del PP Rocío Ortuño, está elaborando un informe desde el martes detallando todos y cada uno de los elementos que no se desplegaron en el desfile, o que se cambiaron, tanto en el casco urbano como en la costa, de los que se ocupaba, en ambos casos, el mismo adjudicatario.

El contrato estaba dividido en dos lotes, uno del desfile del centro y otro del de la costa, y, finalmente, ambos fueron adjudicados al mismo licitador, Mariano Meroño Picazo, quien ofreció en los dos un precio un 5% inferior al de licitación. Así, el desfile de Papá Noel en el casco urbano de Orihuela, que salía por primera vez a mediodía, se adjudicó por 34.364 euros, y el de la costa por 29.040 euros. Ambos lotes se adjudicaron por un precio total de 63.404 euros, con IVA.

Sin embargo, algunos de los elementos que tenían que aparecer, al indicarse específicamente en el contrato, brillaron por su ausencia y algunos fueron sustituidos por otros de menor calidad, en el caso de la Cabalgata del casco urbano del pasado sábado 23 a mediodía. Además, en Orihuela Costa, el desfile, que se celebró el viernes 22 de diciembre por la tarde, salió una hora más tarde de la prevista, que era a las 17 horas.

Toda una serie de presuntos incumplimientos, aunque desde el Ayuntamiento evitan usar este término, que podrían acarrear una sanción o una minoración del pago al contratista. Así, la Concejalía de Festividades, una vez finalice este informe, que tiene casi acabado, según las mismas fuentes, lo elevará al área de Contratación que será la que señale si hubo incumplimientos y, en ese caso, la que indique si debe sancionarse a la empresa adjudicataria, o detraerse económicamente el pago de la factura.

Las mismas fuentes explican que el cabreo en el área de Festividades, tras ver los desfiles en persona la propia edil Ortuño, es de órdago. "Desde el minuto uno, el martes a primera hora, que era el primer día laborable, se inició la redacción del informe", indican.

Tanto el desfile que recorrió Orihuela ciudad, como Orihuela Costa, los llevó a cabo el mismo adjudicatario e incluían elementos muy similares.

Cs denuncia "graves incumplimientos"

La que sí habla claramente de "graves incumplimientos" del contrato en el desfile del centro de Orihuela es la concejala de Ciudadanos, Mar Ezcurra, .

La concejala de Ciudadanos ha criticado que la calidad de la Cabalgata de Papá Noel de este año "ha dejado muchísimo que desear". "No entendemos que en el 2022 se licitara este evento por 58.000 euros, más IVA, y este año por 55.000 euros, más IVA, la diferencia en cuanto a calidad sea tan grande. Alguien debe responder ante esta chapuza", indica Mar Ezcurra, quien estuviera al frente del área de Cultura en el pasado mandato.

Según Ezcurra, en el caso del desfile que recorrió el centro de Orihuela, "es evidente que no fue el evento que se contrató según la licitación llevada a cabo por la Concejalía de Festividades". Así, pide al área de Festividades, que dirige la edil Rocío Ortuño, y al alcalde, Pepe Vegara, que no se firme la factura de la Cabalgata y se abra "inmediatamente" un expediente de incumplimiento a la empresa para que se hagan las detracciones económicas que procedan, lo que ya ha hecho el Consistorio, según las fuentes consultadas. Considera que pagar esa factura sin pasar por ese expediente sería "una temeridad por parte de la concejala y del propio alcalde de Orihuela, y puede tener consecuencias".

Una decena de incumplimientos

Ezcurra detalla los supuestos incumplimientos del contrato. Así, señala que no se vieron en el desfile los tres cuatriciclos con decoración navideña cargados de regalos de Navidad, que aparecían en el segundo punto del pliego de condiciones técnicas, y que fueron sustituidos por un trenecito "que nada tiene que ver con lo que se pedía en el pliego", lamenta la edil de la formación naranja.

Además, en cuanto a los regalos, asegura que no se pudo ver que se repartieran durante el desfile las 8.500 pulseras y anillos LED que establecía el pliego. "En cambio, sí hemos comprobado que en la posterior recepción en la Aldea de Papá Noel se repartieron juguetes de baja calidad que nada tenían que ver con los que se pedían en su momento", denuncia Ezcurra.

Otro de los incumplimientos que ha denunciado el grupo Ciudadanos es la falta de animación de la Cabalgata, ya que, "sin entrar a valorar la baja calidad de algunos personajes que desfilaron", dicen, en el ballet de muñecos de nieve solo hubo siete bailarines, dos menos de los que establecía el pliego.

Asimismo, desfilaron dos muñecos de nieve, pero nada más comenzar la Cabalgata uno de ellos se rompió. "Llama la atención que se pidiera en el pliego de condiciones un muñeco de nieve hinchable cuya base esté compuesta por diez gajos que permitan ver el interior del muñeco iluminado con luz led blanca cuando la Cabalgata se realizó por la mañana, a plena luz del día, y no se puede apreciar esos detalles", ha criticado Ezcurra.

Según la concejala de Cs, tampoco desfilaron los tres personajes sobre ruedas giratorias, que establecía el pliego, ni el duende encima de la "plataforma móvil de medidas mínimas de 3,5 metros de altura cubierta con tela roja y un gran pergamino colgando" que debería haber ido anunciando la llegada de Papá Noel con un gran megáfono. "Este duende no iba sobre ninguna plataforma, iba andando con un pequeño y ridículo megáfono", manifiesta la concejala de la oposición.

No fueron los únicos incumplimientos del pliego de condiciones, según Cs, de un evento al que se presentaron dos empresas a la licitación. Ezcurra ha relatado que no desfilaron las plataformas con luces interiores que debían llevar a los personajes que acompañaban a Papá Noel, ni el desfile de bolas de Navidad gigantes, ni los tres abetos hinchables con forma de árbol de Navidad.

Y destaca que, en el noveno punto del pliego de condiciones técnicas, se establecían como condiciones una "carroza de Papá Noel llegará en una plataforma de arrastre de medidas mínimas de 3,5x2,5 metros sobre la que irá su trineo", y que "irá decorada con juguetes, regalos e iluminada", y "a cada lado de la carroza irán dos duendes recogiendo las cartas con los deseos de los niños para la navidad. Sin embargo, denuncia Ezcurra, Papá Noel no iba en una carroza como indica el pliego, sino "sobre un trineo arrastrado que no cumplía, en ningún caso, las medidas mínimas exigidas en el pliego, igualmente este trineo no llevaba ningún tipo de decoración de juguetes, regalos e iluminación".

Firma

Un conjunto de incumplimientos que, para la concejala de Cs, son suficientes para no firmar la factura al adjudicatario, y advierte de que si la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, y el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, la firman, "se estarán metiendo en un gran lío".

Además, Ezcurra ha lamentado que "quien sale perdiendo, como siempre, por esta nefasta gestión son los ciudadanos de Orihuela, que tuvieron una pésima cabalgata, por no entrar, como ya denunció mi grupo, en los comerciantes de la ciudad, que debido al horario elegido por el Ayuntamiento sufrieron importantes pérdidas económicas durante esa mañana".