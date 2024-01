Vecinos de Pinar de Campoverde han mantenido este miércoles una reunión con el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, la edil de Seguridad, Maria del Mar Sáez y mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil del cuartel de la Torre del Pilar de la Horadada y Torrevieja. El encuentro ha sido convocado por el municipio a petición de los vecinos por la alarma social creada por la ola de robos que vive el residencial desde principios de noviembre pasado. Una situación que ha provocado la puesta en marcha de patrullas callejeras de vecinos para vigilar y grupos de coordinación para alertar de los intentos de asalto.

Registrar las denuncias

Al encuentro, que se ha prolongado durante unas dos horas, han asistido 30 personas en la reunión. Los mandos de la Guardia Civil y la Policía Local han insistido en la importancia de que los robos se denuncien formalmente. Por varios motivos. En primer lugar, porque el volumen de denuncias permite tramitar las peticiones de refuerzos. También porque las imágenes de los objetos robados que aparecen en las denuncias son una herramienta para poder relacionar objetos incautados a detenidos resolver casos de robos, además de devolverlos a sus propietarios.

Medios de la Policía Local

En el encuentro se explicó que desde que comenzó la situación de alarma por los robos se han ampliado los dispositivos y reforzado los medios por parte de Policía Local y la Guardia Civil lo que ha rebajado la frecuencia de robos. Y se reiteró que si las denuncias no se registran formalmente, el aumento de actividad delictiva no consta oficialmente y, por lo tanto, es difícil que lleguen más refuerzos. Los vecinos reconocieron que no denuncian por varios motivos. Por ejemplo, dejar constancia de un asalto eleva las cuotas de los seguros de hogar. Algunos son reacios a aportar sus datos personales y preferirían realizar llamadas anónimas. La Guardia Civil ha aclarado que sin esos datos no pueden validar la veracidad de un aviso y que se puede denunciar sin necesidad de dar parte al seguro. La Guardia Civil y Ayuntamiento incidieron en la efectividad de la aplicación de móvil Alercops, porque genera una alerta directa en la Guardia Civil.

El alcalde fue claro al especificar con qué medios policiales cuenta el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. En circunstancias normales 3 patrullas de servicio en los 78 kilómetros cuadrados del término municipal. Y en total 52 agentes en turnos de 7x7-siete días de trabajo continuo de ocho horas y siete de descanso.

Los vecinos presentes en la reunión señalaron que atendiendo al censo de población municipal deberían contar con cinco policías de forma permanente esta urbanización que cuenta con miles de viviendas y 5.000 vecinos. Se trata de un residencial con mucha población permanente de distintas nacionalidades. De hecho, en la reunión un funcionario tradujo las intervenciones al inglés. Ese mismo empleado público trabaja en la oficina municipal del Pinar de Campoverde donde se le puede consultar cualquier duda, aclararon fuentes municipales. Además, el alcalde también atiende a los vecinos semanalmente bajo cita previa en la oficina de Campoverde desde 2019.

Petición a Subdelegación

Los vecinos preguntaron como se podía reclamar un aumento de plantilla en la Policía Local. El Ayuntamiento señaló que es algo que se pide todos los años a la Subdelegación del Gobierno -de hecho es algo que solicitan anualmente todos los grandes municipios de la provincia-. La petición se realizará en la próxima reunión de la junta local de seguridad. Tanto para que aumenten los efectivos de Guardia Civil en Torre del Pilar, que también gestiona la seguridad de Orihuela Costa, como para que se autoricen más plazas de Policía Local.

La creación y sustitución de puestos vacantes en la función pública está regida por una normativa de contención del gasto público que es algo menos restrictiva para el caso de las policías locales como servicio esencial, pero queda lejos de las necesidades inmediatas de aumento de personal de los municipios.

Las patrullas vecinales son peligrosas

Guardia Civil, Policía Local y alcalde han pedido de nuevo que se eviten las patrullas vecinales en las que los vecinos han salido a la calle con bates y palos de golf. Han incidido en que "se genera conflicto entre vecinos y los pone en peligro".

Con el "ladrón" de vecino

Según los vecinos, los ladrones son personas que viven en el propio residencial y que "los tienen identificados". Su modo de asaltar las casas consisten en acceder a una vivienda con alarma -para despistar- mientras que están robando en otras viviendas al mismo tiempo.

El Ayuntamiento anunció que esta semana inicia una campaña con consejos a los vecinos sobre robos en viviendas. Además se van a instalar más cámaras de seguridad en todo el término municipal, dos de ellas en Pinar de Campoverde y cada año se irán ampliando.