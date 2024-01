Ciudadanos ha solicitado acceso telemático al expediente de elaboración y aprobación del presupuesto municipal para la anualidad 2024. “Nos aseguran que la Intervención municipal ha rechazado el proyecto de presupuesto elaborado por el alcalde y sus asesores, y queremos saber qué está pasando”, apunta José Aix, portavoz de la formación.

Ese documento presentado por el equipo de gobierno a la habilitada nacional responsable de la fiscalización económica municipal es el definitivo antes de someter el proyecto de presupuestos a la junta de gobierno, aprobación inicial del pleno, fase de alegaciones y aprobación definitiva.

El gobierno de coalición PP-Vox, que llegó a asegurar que iba a aprobar incluso los presupuestos de 2023 cuando inició este mandato en junio pasado -algo que no hizo-, no ha profundizado este lunes sobre qué requisitos o deficiencias habría indicado la técnica Carmen Corral al anteproyecto de proyectos de 2024 registrado. Sí ha indicado que se trata de un proceso "normal" y ha restado importancia a que no se haya validado en un primer intento, además de reiterar que la legislación solo permite trasladar el documento a la oposición para su estudio después de su aprobación inicial en junta de gobierno.

Prorrogados

El Ayuntamiento de Orihuela funciona con presupuestos prorrogados desde el año 2018 por falta de consenso y mayoría suficiente en el gobierno municipal. Eso impide conformar partidas de inversión, mientras que los fondos de gasto corriente son muy insuficientes porque están desactualizados en relación a la subida de precios o al crecimiento de la plantilla municipal, entre otros aspectos, con lo que el municipio ha tenido que echar mano de constantes modificaciones de crédito en los plenos en los últimos ejercicios.

La legislación

Según establece la ley, esta solicitud de información registrada el día 18 de enero debe ser atendida en el plazo de cinco días hábiles, “aunque mucho nos tememos que harán lo que tantas otras veces y desde el gobierno municipal bloquearán el acceso a esta información o demorarán su autorización para dificultar el trabajo de nuestro grupo, algo que ya es una constante por parte del gobierno de PP y Vox”, cuestiona Luisa Boné.

“Ya el 9 de enero solicitamos acceso al expediente del catálogo de puestos de trabajo y de la plantilla de personal que se está elaborando vinculada al Presupuesto 2024 y reiteramos la solicitud el 18 de enero, pero no hemos obtenido ningún tipo de respuesta a nuestra petición, lo que demuestra la absoluta opacidad de este gobierno y su desprecio hacia el trabajo de la oposición”, añade la edil de Recursos Humanos en el anterior mandato municipal Algo similar a esto ocurre con otros expedientes "tan sensibles y tan importantes para los oriolanos como el de la actualización de los valores catastrales, solicitado igualmente en dos ocasiones y del que tampoco se sabe nada", según indican las mismas fuentes.

Excusa

La ausencia de presupuestos "es la principal excusa esgrimida desde el gobierno municipal para justificar los problemas de gestión desde la constitución de la nueva corporación" y ha servido "para criticar a Ciudadanos y acusarle de todos sus males". En este sentido, Cs subraya que a "estas alturas seguimos" sin tener un contrato de suministro de materiales para el servicio de mantenimiento de viales de Orihuela Costa, el contrato de limpieza de edificios municipales está a punto de finalizar y aún no se ha puesto "en marcha la nueva licitación por no tener aprobado el nuevo presupuesto, carecemos de extintores en los edificios municipales por esta misma razón, el estado de los parques es cada vez peor, y así muy diversas situaciones que son consecuencia de esta mala gestión por parte del gobierno liderado por Vegara, que, conviene recordar que, además de alcalde, es el edil de Hacienda".

Declaraciones confusas

Cs señala que pese a las informaciones sobre el presupuesto de 2024 y "algunas declaraciones confusas del señor Vegara en entrevistas que han generado inquietud en el seno del grupo municipal Ciudadanos, desde esta formación siempre se ha apostado por la prudencia" antes de hacer ninguna valoración a la espera de conocer formalmente la propuesta que debe ser elevada a junta de gobierno, en primer lugar, y, si es aprobada, posteriormente a un pleno extraordinario. “Que hablen claro. Nos preocupa que pasen los días y que desde dentro del gobierno nos aseguren que hay problemas con el Presupuesto, por eso queremos poner luz a este asunto y que los oriolanos sepan la verdad porque la situación interna y externa del ayuntamiento es ya insostenible”, remarca Aix.