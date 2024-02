La oposición en bloque exige a Vegara que le quite Cultura a Vox

El concejal de Turismo y Cultura de Orihuela, Gonzalo Montoya (Vox), sigue en el punto de mira. La oposición en bloque ha presentado una moción para instar al alcalde del municipio, Pepe Vegara, a revocar las competencias del área cultural por "su infame gestión", así como reprobar al edil por "su nefasta gestión; en concreto, por su falta de trabajo y atención en los expedientes de la Noche de las Ánimas, la Noche Bling y la subvención a la Fundación Miguel Hernández.

Así, el documento, que firman PSOE, Ciudadanos y Cambiemos y que se debatirá en el pleno municipal del próximo jueves, sostiene que desde "el aterrizaje de Montoya a la Concejalía de Cultura el pasado junio, hemos sido testigos de cómo varias actividades no han visto la luz por falta de trabajo o previsión".

La primera de ellas, fue la Noche de las Ánimas, un evento cultural ya consolidado y muy esperado en el municipio. Se trata de una cita anual importante para miles de personas que recorrían durante unas horas el casco histórico de Orihuela en penumbra, con una ambientación e iluminación especial y pudiendo disfrutar de representaciones teatrales de textos de obras cumbres de autores de la literatura nacional e internacional. Sin embargo, afirma la moción, "la única realidad es que no fue capaz de llegar a tiempo con el expediente administrativo".

A ello se suma que fue poco antes de Navidad, el 24 de noviembre, cuando se conoció que tampoco se celebraría la Noche Bling en Nochebuena, una fiesta benéfica organizada por la Concejalía de Cultura cada 24 de diciembre con fines solidarios.

A su vez, la moción hace hincapié en la "amenaza" que Montoya dirigió a un consejero de la empresa municipal Orihuela Cultural, la sociedad es la encargada de aprobar y gestionar la programación del Teatro Circo, lo que ya provocó que la oposición en bloque pidiera la cese del concejal. En este sentido, las formaciones firmantes recuerdan que se presentó "una programación incompleta y con partidas sin conceptos". Ante la postura de abstención del consejero, Montoya le advirtió: "No te hemos elegido para esto. Si no votas a favor, te revoco".

La figura del poeta

Además, la Fundación Miguel Hernández perdía la subvención nominativa que le otorga el Ayuntamiento, alegando Montoya que existen incompatibilidades por la concesión de esta subvención y de otras que vienen de distintas administraciones públicas; y ello, sin haber solicitado un informe técnico al respecto: "Una vez más, pudimos comprobar como desde el propio Ayuntamiento se mancha el nombre de Miguel Hernández, poniendo a Orihuela de nuevo en el foco mediático, generando una movilización de la ciudadanía e instituciones y siendo esto una vergüenza y un bochorno a nivel nacional".

Todo esto, prosigue la moción, confirma "el nulo interés que tienen los gestores de la Concejalía de Cultura por Miguel Hernández y su legado, imponiendo así una agenda cultural ideológica que en nada beneficia a la ciudadanía".

Las concejalas Leticia Pertegal, Mar Ezcurra y Aynara Navarra / Información

Las concejalas Aynara Navarro (PSOE), Mar Ezcurra (Ciudadanos) y Leticia Pertegal (Cambiemos) han afirmado que esta gestión representa "la peor que Orihuela ha conocido al frente de estas dos concejalías, ya que se ha dejado perder, por voluntad propia o por incompetencia, eventos importantes".

Según Navarro, "esta moción no es más que la crónica de una muerte anunciada", ya que desde que Montoya asumió el área de Cultura, "la gestión de esta área y, por ende, la cultura en Orihuela han dejado de existir en nuestro municipio".

Ezcurra, exconcejala de Cultura, ha indicado que "si miramos al futuro, nos damos cuenta de que no sabemos nada de la Primavera Hernandiana, los Murales de San Isidro o el Fotomatón; es decir, la cuestión no es que no haya hecho nada en el pasado, sino que tiene la intención de seguir sin hacer nada en el futuro". Además, respecto a la pérdida de la subvención de la Fundación Miguel Hernández, Ezcurra ha agregado: "No solo la Fundación Miguel Hernández se ha quedado sin su subvención por primera vez, sino que el Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela tampoco se ha otorgado por la negligencia y el pasotismo de Montoya, y no ha sido por ningún problema administrativo, sino porque no se han tramitado".

Pertegal ha señalado que "en pocos minutos, España entera se hizo eco de que desde la Concejalía de Cultura de Orihuela este año no se había tramitado la subvención para el Premio de Poesía Internacional de Miguel Hernández, siendo portada de todos los periódicos nacionales, y a día de hoy todavía no se ha solventado el problema. La única respuesta es que Montoya entregue su acta".

Desde Cambiemos insisten en que "es un grave error que la Concejalía de Cultura esté en manos de Vox, ya que es la antítesis de la cultura, así como el ninguneo y menosprecio al que se está viendo sometida la figura de Miguel Hernández".

Para concluir, las tres formaciones políticas han coincidido en que parece que "Vegara todavía no es consciente de que la imagen que se traslada es de dejadez e inoperancia", sin perder de vista "el consentimiento, la permisión y el silencio cómplice" del alcalde.