El Síndic de Greuges investiga al Ayuntamiento de Benejúzar por negar el acceso a la información municipal

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto un expediente de investigación al Ayuntamiento de Benejúzar al negar al grupo Ciudadanos el acceso a la información municipal. Tras 45 solicitudes presentadas, 35 de ellas aún sin contestar y otras tantas respondidas más allá del tiempo legalmente establecido, el grupo municipal ha acudido al Síndic formulando una queja ante lo que considera una vulneración de su derecho a la información pública.

El defensor del ciudadano ha resuelto admitir a trámite la reclamación interpuesta por la portavoz de la formación naranja, Rosa García, e iniciar un expediente. "Hemos sido muy pacientes con este asunto, pero es imposible realizar nuestra labor de oposición si no se nos responde a los escritos que presentamos", ha manifestado García, que ha añadido que "no podemos esperar más de cuatro meses a que se nos responda una petición, como ha ocurrido en más de una ocasión, o que escritos que presentamos hace más de un mes estén todavía sin contestar, y no son uno ni dos, sino muchos más".

Trabajo de la oposición

Según García, el Ayuntamiento de Benejúzar tiene conocimiento desde el pasado viernes del expediente de queja, por lo que espera que cuanto antes cumpla con su obligación y facilite el acceso a la información que se reclama. "Esto no es más que otro ejemplo de la falta de respeto y del desprecio que nos dispensa el actual equipo de gobierno, con Cases a la cabeza, sintiéndose fiscalizado y negándonos la información, impidiéndonos así realizar nuestro trabajo de oposición, que constituye nuestro derecho y nuestra obligación como único grupo de oposición, pues la labor de fiscalización y control del grupo socialista es nula, a pesar de que su portavoz cobre más de 33.000 euros al año, casi como el alcalde, por llevar a cabo una no labor de oposición", ha subrayado.

"Nosotros seguiremos realizando una oposición constructiva, haciendo propuestas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y también de fiscalización y control, siempre y cuando no sigan vulnerando nuestros derechos y nos faciliten la información que pedimos", ha concluido la portavoz de Ciudadanos.