Guardamar del Segura se queda sin servicio de transporte municipal gratuito al Hospital de Torrevieja

Desde el próximo 1 de abril Guardamar del Segura se va a quedar sin el servicio de transporte gratuito que Cruz Roja realiza para pacientes y familiares al Hospital Universitario de Torrevieja, según ha denunciado públicamente el Partido Popular guardamarenco. No es un transporte sanitario. Es un servicio que, desde 2010, permite acercar a los ciudadanos de Guardamar al centro sanitario que se encuentra a 17 kilómetros por carretera del centro del casco urbano guardamarenco. Y lo utilizan cientos de personas todos los años. Unos 400 vecinos.

Itinerarios

Este servicio, bajo inscripción previa de los solicitantes, realiza tres itinerarios de ida y vuelta diarios y es un importante apoyo para pacientes y familiares que no cuentan con otros medios para trasladarse al centro sanitario, tanto con citas a especialistas como para situaciones como las de acompañamiento a pacientes ingresados.

La concejala Marisol Gallud ha indicado que Cruz Roja ha ofrecido todas las alternativas posibles al Ayuntamiento de Guardamar a la hora de mantener la prestación. El servicio se lleva a cabo a través de un convenio. La misma fuente señala que algunos usuarios que ya han pedido cita para poder emplear el servicio más allá del 1 de abril ya han recibido la información municipal de que deja de prestarse desde el 1 de abril.

"Y en esa respuesta se señala, encima, a la Generalitat como responsable, cuando el servicio es municipal", ha indicado la concejala. El PP ha lamentado que no haya sido el gobierno local el que haya informado sobre esta situación.

Con reparos desde hace muchos años

El alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha explicado, a preguntas de INFORMACIÓN, que el Ayuntamiento paga casi 40.000 euros anuales por la prestación a Cruz Roja. Y que lo hace con informes con reparado del área de Intervención. "Desde que soy alcalde (2015) se abona así e imagino que antes también", ha señalado.

La situación de irregularidad administrativa se deriva del hecho de que el municipio encarga el servicio a Cruz Roja sin mediar concurso público. Algo que por el importe incumple la ley de Contratos, porque supera el de los contratos menores -además de carecer de expediente de contratación como tal-.

Sindicatura de Cuentas

El municipio ha mantenido esa situación hasta que la Sindicatura de Cuentas ha alertado de la irregularidad en sus últimos informes sobre la gestión económica municipal. Entonces se ha buscado la alternativa de contratar. Pero a la hora de realizar los pliegos, la dirección general Administración de la Generalitat ha informado que esa competencia de transporte es de la Administración autonómica. Y que el Ayuntamiento no puede asumirla.

El alcalde ha señalado que los técnicos municipales ya no quieren validar más procedimientos de levantamiento de reparos -omisión de la función interventora, que se llama ahora-. Y el equipo de gobierno no tiene más opción que retirar la prestación.

"El asunto es que la Generalitat dice que hay duplicidad pero tampoco dispone de un servicio por el estilo". Porque el Ayuntamiento también lo ha intentado señalando que es un servicio del área social, no sanitario.

Muchos municipios de la provincia mantenía este tipo de servicio con Cruz Roja que se han ido suprimiendo por esos dos problemas: ausencia de concurso y duplicidad en competencias.

Ayuntamiento de Guardamar, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Generalitat

La Generalitat Valenciana anunció una nueva línea de conexión con el hospital de Torrevieja con seis viajes diarios en el concurso de movilidad para la Vega Baja en 2019. Ese contrato no ha avanzado por los recursos de las empresa que ya explotan algunos de esos tráficos aunque combinados con paradas e itinearios en otros municipios. "El primero que lamenta esta situación es el alcalde", ha señalado Sáez. "Sé que la alternativa es un taxi o un autobús a Torrevieja que no es directo¡, pero hemos buscado todas las alternativas y no hay solución. Además de que los funcionarios quieren resolver la irregularidad y tanto ellos como los políticos somos responsables no mantenerla", ha dicho.

Hasta la denuncia pública de hoy del PP el gobierno local no había explicado esta situación.