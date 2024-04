Muere el misionero Venancio Ortiz, Hijo Predilecto de Rojales

El Ayuntamiento de Rojales ha lamentado la pérdida de su Hijo Predilecto, misionero y sacerdote, Venancio Ortiz González, que fallecido este domingo a la edad de 91 años. El funeral tendrá lugar este lunes a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, donde ofició su primera misa el 15 de agosto de 1959.

Ortiz fue misionero en América Latina durante 43 años, desde 1965 al 2008, cuando regresó definitivamente a la localidad que lo vio nacer. Colombia, Perú, Costa Rica y Panamá fueron algunos de los países donde residió.

El Ayuntamiento publicó en noviembre de 2022 un libro autobiográfico sobre este sacerdote muy cercano al movimiento de la Teología de la Liberación, que promueve la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Según sus propias palabras, eligió "formar parte de esa Iglesia más activa y combativa", corriendo su vida peligro en determinados momentos debido al apoyo que mostró hacia los campesinos frente a las oligarquías económicas latinoamericanas. "Si fuera joven volvería a hacer lo que he hecho en mi vida; he sido muy feliz y he sufrido lo mismo que la gente sufría", indicó el misionero poco después de volver a España.