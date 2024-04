El juez archiva la denuncia contra el alcalde de Callosa de Segura que investigaba la gestión de infracciones urbanísticas

El juzgado que investigaba al alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) por supuesta prevaricación en la gestión de infracciones urbanísticas ha archivado la causa, según ha comunicado el Partido Popular de Callosa de Segura.

El PP considera en un comunicado de prensa que se "ha hecho justicia con el archivo de esta denuncia, que se presentó justo antes de las elecciones municipales de 2023, con el único fin de hacer daño político a la candidatura encabezada por Manuel Martínez Sirvent". El sobreseimiento de las actuaciones es recurrible.

Documentación

La denuncia señalaba una supuesta pasividad municipal en casos de infracciones urbanísticas en la zona de la huerta en comparación con otras en las que había actuado de forma diligente, algo que el juzgado considera que no está probado. El auto de la jueza especifica que: “No aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, pues revisada la documentación aportada por la corporación existen numerosos expedientes. No apreciándose la existencia de omisiones ni paralizaciones relevantes. Al no poderse constatar la omisión voluntaria de la corporación procede decretar el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.”

Miembros del Partido Popular en el pleno de Callosa de Segura / Tony Sevilla

Falta de veracidad

El juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela ha constatado, a juicio del PP, "la falta de veracidad" en la denuncia y "ha procedido al cierre de la misma, notificando a las partes el archivo".

La secretaria general del Partido Popular, Inmaculada Cascales ha indicado en este sentido que el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha probado que los hechos relatados "no eran ciertos y que no existe ningún delito contra la Administración Pública, como se publicó en prensa, antes de las elecciones".

La Administración municipal, señala Cascales, ha facilitado toda la información requerida por el juzgado y con el archivo de las diligencias "los Populares han demostrado que todo era falso. Se ha concretado que de todos los expedientes solicitados existían actuaciones y los motivos de dichas actuaciones".

El PP se muestra "satisfecho" ante la resolución del juzgado, porque en su opinión "ni existe delito contra la administración ni existe prevaricación, ni delito penal, ni nada de nada. El alcalde Manuel Martínez Sirvent ha demostrado la falsedad de la denuncia en el juzgado aportando más de 250 expedientes municipales que se enviaron de forma digital y que después el juzgado requirió en papel".

Paisaje agrícola con la Sierra de Callosa al fondo. Las infracciones se localizaban en zona rural / INFORMACIÓN

9.000 folios

Más de 9.000 folios fueron enviados al juzgado "para probar que todo estaba en orden y que este equipo de gobierno es transparente y siempre trabaja del lado de la legalidad", según las mismas fuentes, aunque algunas personas y partidos políticos de la oposición "estén más interesados en paralizar el Ayuntamiento con denuncias falsas, que en dejarnos trabajar para arreglar los problemas de los callosinos".

Mentiras

Por su parte, la presidenta del Partido Popular, Rocío Cuadrado también ha tenido unas palabras para el portavoz del PSOE Callosino Fran Maciá que dijo en rueda de prensa que los expedientes de disciplina urbanística que requería el juzgado no existían. En palabras de la concejal de Policía ante el archivo de las actuaciones "ha quedado probado que el portavoz socialista mintió incurriendo en un delito de injurias, ya que implícitamente nos estaba imputando un delito, por lo que le exigimos disculpas públicas por aquellas declaraciones malintencionadas, destinadas únicamente a desgastar al PP".