El Síndic reclama al alcalde de San Isidro que deje de bloquear el acceso a la información a la oposición del PP

El Partido Popular en el Ayuntamiento de San Isidro ha informado sobre la resolución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna en la que denunciaba el bloqueo del alcalde Manuel Gil (PSOE) al acceso a la información municipal “a la que como oposición tenemos pleno derecho a acceder”.

Acceso a todo

Según ha explicado la portavoz del PP, Lucía Peral, resolución del Síndic advierte al alcalde Manuel Gil (PSOE) que la legislación específica en materia de régimen local "ha querido que el acceso a la información de los concejales sea rápida, sin retrasos de ningún tipo, puesto que esto dificulta más allá de lo razonable el ejercicio de un derecho fundamental". Algo, explica el mismo documento, que incluye el acceso sin trabas al registro de entrada y salida municipal, al margen de la obligación de reserva en los datos personales -obligación, aclara el Síndic, que los concejales no tendrían si no contaran precisamente con ese derecho de acceso a la información-, recogido en la Constitución.

Fachada del Ayuntamiento de San Isidro, en una imagen de archivo / RATE BAS

Fiscalización

La portavoz popular señala que el grupo lleva desde el inicio del actual mandato de junio de 2023 pidiendo información al gobierno local que "no nos dan" para poder cumplir "con nuestra obligación de fiscalización" a la gestión de los asuntos municipales del primer edil y equipo. "Absolutamente, toda la información que hemos pedido ha ido a ningún sitio. No han atendido nada de lo solicitado”, ha señalado Peral.

Queja

En este sentido, ha recordado que ante la negativa a facilitar información, “nos fuimos al Síndic -el Defensor del Pueblo Valenciano-, quien nos ha dado la razón, porque se está vulnerando nuestro derecho a participar en los asuntos públicos”.

Recomendación

“El Síndic recomienda al Ayuntamiento facilitar de forma inmediata a este grupo la información así como cumplir con la Ley de Régimen Local y darnos acceso a los registros, otra cosa que se está incumpliendo”, señala Peral.

Entre las peticiones de información realizadas hay cinco acumuladas desde noviembre de 2023 a la fecha que hacen referencia al vestuario de la Policía Local, el radar y el alcoholímetro de la Policía Local, la gestión de contratos de trabajo municipales o la Relación de Puestos de Trabajo.

Derecho fundamental

Los concejales del Partido Popular advierten en la queja que "estamos ante una violación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española recogido en su artículo 23, por lo que entendemos que debe existir otro derecho fundamental que permita vulnerar nuestro derecho fundamental, debe haber un juicio de proporcionalidad, adecuación y necesidad" y "en este caso -aclaran- eso no existe. Que no cuenten con el personal necesario -anticipaban en la queja- no es justificable en cuanto a la violación de este derecho".

Falta de medios

Como suele ocurrir en estos casos el equipo de gobierno, en este caso del PSOE, niega ante el Síndic que se esté bloqueando el acceso a la información y alega falta de medios para atenderla en una administración pequeña -es un municipio de menos de 2.000 vecinos-.

La excusa habitual

Un argumentario, el de los medios, que ha perdido bastante fuerza en los últimos años tras la implantación de la administración electrónica hasta en los municipios con menos recursos, porque permite dar acceso a través claves y certificados seguros a cualquier expediente municipal si se autoriza.

El alcalde señala al Síndic que en "ningún momento este Ayuntamiento ha querido entorpecer" la labor del grupo popular en este Ayuntamiento. "Todos los concejales, saben -dice el alcalde en su respuesta- que somos una pequeña entidad con recursos muy limitados y que precisamente, los recursos humanos con los que contamos son también muy limitados".

Coyuntura

"Y, se ha dado la coyuntura -reitera el primer edil- de que en el periodo en el que se ha solicitado toda la información ha habido una baja laboral de la única funcionaria que está al cargo del departamento de contabilidad y que posteriormente ha habido una excedencia de otra empleada pública que estaba al cargo del departamento de contrataciones, este hecho nos ha entorpecido el funcionamiento normal de los servicios administrativos", lo cual ha dado lugar a que no haya podido dar contestación a los requerimientos del PP "en los plazos requeridos, pero estas incidencias se han puesto en conocimiento de los Concejales de dicho grupo y verbalmente -en la administración las comunicaciones verbales no existen- se les ha comunicado que en cuanto nos fuese posible se le daría la información solicitada".

Protección de datos

Sobre el registro de entrada y salida del Ayuntamiento, que el PSOE está negando a la oposición, el alcalde utiliza otro "clásico" de la obstaculización del acceso a la información a los grupos de la oposición que es la protección de datos personales. Algo que los concejales están obligados a respetar, pero que no impide que los cargos públicos que representan a los vecinos en la Corporación accedan a ese registro, respetando la protección de esos datos. El acceso en la mayoría de municipios se cumple con esa prevención.

"La brecha"

El alcalde asegura incluso que se diera libre acceso de consulta a través la plataforma Gestiona, de las entradas y salidas de documentos, "no podríamos controlar desde qué equipo se estaría realizando la conexión, quién estaría consultando los datos, con qué finalidad. En conclusión, estaríamos abriendo una gran brecha de seguridad en el tratamiento de los datos, por lo que el acceso que solicitan no se les puede conceder". Gestiona lo que garantiza, además del acceso inmediato esa documentación es precisamente un registro de quién usa la aplicación a través de certificados electrónicos.

El Síndic pide al primer edil que atienda las peticiones de la oposición y recuerda a Manuel Gil su deber de hacerlo: "No puede denegarse el derecho a la información del concejal alegando la prohibición de comunicación de cesión de datos a terceros, puesto que el concejal no tiene la condición de tercero, al formar parte de la Administración municipal".