El Ayuntamiento reconoce la compatibilidad del sueldo de concejal de Portugal con su actividad docente

Incógnita resuelta. El sueldo que María del Carmen Portugal (Vox) percibe como concejala del Ayuntamiento con dedicación exclusiva -o a tiempo completo- es compatible con el salario que recibe por su desempeño como profesora universitaria asociada a tiempo parcial.

La polémica se produjo en octubre, cuando se conoció que poco después de la toma de posesión de su acta, registró ante el Ayuntamiento una petición para que se le reconociera la compatibilidad para una actividad docente en centros privados con la dedicación exclusiva como concejala de la que viene disfrutando desde el inicio del mandato, con un sueldo bruto anual de 50.500 euros como edil de Familia y Estadística, llegando a declarar a los medios que dedicaba a su trabajo como concejala seis horas y cuarto al día, de lunes a viernes y teniendo las tardes libres.

Ahora, Enrique Quiñonero, jefe del Área de Recursos Humanos del Consistorio, ha emitido un informe jurídico en el que eleva al pleno municipal una propuesta de acuerdo para reconocer, por "su carácter marginal", teniendo en cuenta el número de horas lectivas, la compatibilidad para el desempeño del ejercicio de docencia en la Universidad Miguel Hernández, como profesora de postgrado asociada en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales (IMEP), para el año 2024 a impartir en 16 clases los lunes de 16.00 a 20.00 horas de febrero a junio, percibiendo un total por año lectivo de 2.805 euros, "sin que el reconocimiento de compatibilidad pueda suponer menoscabo en los cometidos y funciones que conlleva su delegación de competencias como edil del Ayuntamiento".

En los mismos términos, el informe propone reconocer también la compatibilidad de su ejercicio de docencia en la Universidad Internacional de La Rioja para impartir clases a partir de las 19.00 horas, percibiendo un total por año lectivo de 2.242 euros. En este caso, especifica, además, que la compatibilidad queda condicionada al "estricto cumplimiento del horario y condiciones bajo las cuales se lleva a cabo dicho reconocimiento".

El mismo informe indica que el departamento de Recursos Humanos ha estado estudiando la viabilidad solicitada por Portugal, teniendo en cuenta que el régimen de dedicación es de carácter exclusivo y que la jurisprudencia en estos casos es "muy variada y dispersa", por lo que requiere "un estudio pormenorizado de todas las circunstancias para determinar si la actividad que lleva a cabo la concejala fuera del Ayuntamiento es de carácter residual o marginal".

Inicialmente, continúa el informe, se consideró que sí era de aplicación el acuerdo plenario de 30 de junio de 2016, por el que se reconoce la compatibilidad con carácter general para el desempeño de la función docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial a todo el personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento; no obstante, aclara el documento, al no tratarse de empleado público o personal eventual, sino de un cargo electo, se rectificó este planteamiento.

Asimismo, hace referencia a otro informe, emitido en septiembre por la Dirección General de Administración Local, que no ve inconveniente en que se conceda por el pleno la compatibilidad, ya que su dedicación es únicamente de 480 horas anuales (que no supera la mitad del total de las horas de la jornada anual habitual). No obstante, añade que la Corporación deberá valorar estas circunstancias, autorizando en el pleno las clases en una universidad privada.

Moción de Ciudadanos

Al mismo tiempo, Ciudadanos ha presentado una moción para el próximo pleno para exigir al alcalde Pepe Vegara el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades de cargos públicos del gobierno municipal en referencia a la situación de la concejala Portugal, cesándola con carácter inmediato en su situación de dedicación exclusiva y procediendo a la tramitación ante el pleno de la solicitud de compatibilidad con las actividades que desarrolla al margen de su cargo como edil.

Además, la formación naranja exige que se informe "de manera clara y suficiente" al pleno de las circunstancias por las que no se ha tramitado la solicitud de compatibilidad presentada por Portugal en julio, "depurándose las responsabilidades por infracción de las normas aplicables". En este punto, hace hincapié en que Vegara no ha dado explicación alguna del bloqueo de la instancia presentada.

En la exposición de motivos, se recuerda que el concejal del mismo grupo municipal, Gonzalo Montoya, optó por acogerse a una dedicación parcial para poder compaginar tiempo con la docencia universitaria.

En la línea del informe del Ayuntamiento, la moción recuerda que es preceptivo legalmente que la edil obtenga la declaración de compatibilidad para el ejercicio de tareas de docencia, aun residuales, siempre que sean remuneradas, dada su actual situación de dedicación exclusiva, y ello debe ser valorado y decidido por el pleno.

"Es evidente que las actividades de Portugal solo han sido declaradas recientemente y con posterioridad al haberse detectado por la oposición en este Ayuntamiento", concluye la moción.