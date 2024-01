Viajar más es uno de los propósitos de año nuevo que muchas personas se han planteado para este 2024. Si tú eres uno de ellos y quieres realizar un viaje en los próximos 12 meses vamos a darte algunas ideas para ayudarte a decidir el destino. En concreto, hemos elegido 12 países ideales para visitar en cada uno de los meses del año ya que durante esas fechas ocurre algo especial en ellos. Elige el que mejor se adapte a tus sueños y ¡buen viaje!

12 países para visitar en cada uno de los meses del año

Enero: Japón, el encanto invernal en estado puro

Enero es el mes ideal para visitar Japón, especialmente la ciudad de Sapporo, que alberga el famoso Festival de la Nieve. Este evento, uno de los más grandes de su tipo, exhibe impresionantes esculturas de hielo y nieve, brindando una experiencia mágica. Si tenías en mente este destino, no te lo pienses más, ahora es el momento ideal.

Febrero: Brasil, el carnaval más grande del mundo

Febrero en Brasil es sinónimo de Carnaval, especialmente en Río de Janeiro. Con sus vibrantes desfiles, música en vivo y bailes exóticos, es el momento perfecto para experimentar la rica cultura brasileña. Además, mientras que en España hace frío, allí es verano, por lo que puedes dejarte el abrigo y la bufanda en casa.

Marzo: India, los colores de la primavera

Si siempre has querido visitar la India, marzo es el momento ideal para hacerlo. Viajar a este país en marzo te ofrece la oportunidad de participar en el Holi, el festival de los colores que seguramente habrás visto mil veces en fotos. Este evento simboliza la victoria del bien sobre el mal y la llegada de la primavera, llenando las calles de color y alegría.

Abril: Países Bajos, un mar de tulipanes

En abril, los Países Bajos se transforman en un paraíso floral gracias al Keukenhof, el jardín de tulipanes más grande del mundo. Es el momento ideal para disfrutar de paisajes impresionantes y fotografías inolvidables.

Mayo: Italia, arte y cultura en la Bienal de Venecia

Italia en mayo es la sede de la Bienal de Venecia, un evento destacado en el mundo del arte y la arquitectura. Además, el clima primaveral es perfecto para explorar ciudades históricas y disfrutar de la gastronomía italiana.

Junio: Noruega, la magia del sol de medianoche

Visitar Noruega en junio permite experimentar el fenómeno natural del Sol de Medianoche, especialmente en el Cabo Norte. La luz continua brinda más tiempo para explorar los impresionantes paisajes nórdicos.

Julio: Kenia, safari en la vida salvaje

Si siempre has soñado con hacer un Safari en África, Julio es el mes perfecto y Kenia el país al que debes ir. Durante este mes, podrás ver la espectacular migración de la Gran Sabana, una oportunidad única para ver de cerca la fauna salvaje en su hábitat natural.

Agosto: España, playas, fiestas y tradiciones

En agosto, nuestro país está en todo su explendor. No en vano, millones de turistas de todo el mundo llenan nuestra geografía para disfrutar de las playas, las fiestas y las tradiciones únicas que ofrece España. Una de las más conocidas en el extranjero es la Tomatina en Buñol. Este divertido festival involucra una batalla de tomates y es una experiencia cultural única, así que si nunca has estado, este año no te la puedes perder.

Septiembre: Alemania, Oktoberfest en septiembre

A pesar de su nombre, el Oktoberfest comienza en septiembre en Alemania. Es el festival de cerveza más grande del mundo y ofrece una inmersión auténtica en la cultura bávara. Si te gusta la cerveza, ay tienes plan para este mes.

Octubre: Canadá, el otoño escarlata

Canadá en octubre presenta un espectáculo natural sin parangón con sus bosques transformándose en tonos escarlata y dorado, con las hojas en el suelo. Es el momento ideal para disfrutar del aire fresco y los paisajes otoñales.

Noviembre: México,vive el día de Muertos como nunca

El Día de Muertos, una celebración de la vida y el recuerdo de los ancestros, es una experiencia cultural profunda en México. Con altares coloridos y calles llenas de festividades, noviembre es un mes especial para visitar.

Diciembre: Austria y sus mercados de Navidad

Austria y sus mercados de Navidad son una excelente opción para realizar el último viaje del año. El ambiente navideño que impregna su capital y multitud de ciudades cubiertas por la nieve ofrecen un ambiente único para este mes.

Esperamos que este listado de países te sirva de inspiración para tus viajes soñados este año.