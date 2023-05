En el diseño de automóviles, se utilizan símbolos universales para indicar diferentes funciones y características del vehículo, al igual que ocurre con la mayoría de señales de tráfico. Pero como también ocurre con estas últimas, en ocasiones, no conocemos su significado.

Uno de estos símbolos es el triángulo pequeño que se encuentra junto al icono del depósito de gasolina. Este símbolo, que puede pasar desapercibido o ser confundido como un adorno sin importancia, tiene una función crucial: indica en qué lado del coche se encuentra el depósito de gasolina.

El triángulo es una señalización simple pero muy efectiva, especialmente para aquellos que conducen un vehículo por primera vez o para aquellos que han alquilado o adquirido un coche nuevo y no están familiarizados con él. Cuando llega el momento de repostar, puede ser confuso y frustrante no saber en qué lado se encuentra el depósito de gasolina. Aquí es donde este pequeño triángulo resulta ser muy útil.

La conveniencia de este símbolo radica en su universalidad. Independientemente de la marca o modelo del automóvil, la presencia del triángulo junto al ícono de la gasolina mantiene un estándar global. Esto garantiza que, sin importar el vehículo que estés conduciendo, siempre podrás saber dónde se encuentra el depósito de gasolina.

¿A qué edad te enteraste que este símbolo a la derecha o a la izquierda, indica donde está situado el depósito de tu coche? 🚘🚘

Yo me acabo de enterar (34años)😅 pic.twitter.com/gqRruvgrfH — Gabriel Castagnino (@gcastagnino) 8 de noviembre de 2018

¿Desde cuándo está ese triángulo ahí?

No obstante, es importante mencionar que este símbolo no siempre ha estado presente en los coches. Apareció por primera vez en ciertos modelos a finales de los años noventa, y desde entonces, se ha popularizado hasta convertirse en un estándar en la industria automotriz. Su aparición responde a la creciente necesidad de mejorar la experiencia del conductor y minimizar cualquier forma de estrés o confusión durante el manejo, aunque muchos no se hayan percatado de su presencia.

El triángulo junto al ícono del depósito de gasolina es un excelente ejemplo de cómo un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia en la experiencia del usuario. Aunque puede parecer insignificante, este símbolo proporciona una información valiosa que puede ahorrar tiempo y evitar situaciones incómodas o frustrantes.

Este símbolo, aunque modesto, es una prueba de cómo la industria automotriz, al igual que cualquier otra, evoluciona constantemente para mejorar la interacción entre el hombre y la máquina. Con su presencia, se envía un mensaje claro: cada detalle cuenta cuando se trata de facilitar la vida del conductor. En resumen, el triángulo al lado del ícono del depósito de gasolina es un pequeño elemento de diseño con un gran impacto en la comodidad y la eficiencia de la conducción.