La comunidad científica no sale de su asombro. Y los consumidores están de enhorabuena. Y es que no es para menos: un reciente estudio publicado en la conocida revista científica 'Plos One' asegura que el típico torrezno (tan común en España y tan sabroso) tiene más propiedades y es mejor que algunas verduras y hortalizas como las espinacas, las zanahorias o la coliflor.

