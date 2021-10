En pocos artículos está más justificado el uso del plural que en los selladores multiusos ya que hay uno específico para una gran variedad de tareas domésticas.

Sin embargo, también hay un buen catálogo de selladores multiusos que son los que centran esta comparativa.

En todo caso, les une la comodidad que reportan por su fácil uso y la fiabilidad que han ido ganando con el tiempo con la mejora de sus componentes químicos.

Qué son los selladores multiusos y para qué sirven

Los selladores son productos elaborados con distintas mezclas químicas de fácil aplicación que se usan en muchos ámbitos tanto domésticos como profesionales. En general para tapar o rellenar pequeños orificios y grietas de otro material.

Por ejemplo, en la construcción como freno a las corrientes de aire, la humedad, la contaminación acústica o el polvo.

También se utilizan de manera generalizada para solventar pequeños problemas en los componentes de bañeras y duchas, azulejos, baldosas o marcos de ventanas. Normalmente, potenciar las juntas es una de sus tareas principales.

Eficacia en tubo: 9Pattex

Hemos elegido en primer lugar un producto de una de las marcas punteras en el sector en un formato que no es el más habitual, pero que se presta de manera ideal a trabajos domésticos de pequeño calado.

Se trata de un sellador que viene en formato de tubo de muy fácil aplicación, al estilo del pegamento, ya que basta cortar la boquilla a la medida que se quiera y proceder a impregnar el sitio a reparar o reforzar.

Juntas, grietas o marcos son algunas de las especialidades que cubre con eficacia este sellador transparente que ofrece alta resistencia a todas las condiciones climatológicas posibles.

Ideal para aliviar los efectos del frío en la casa con el refuerzo que supone tener cualquier resquicio tapado de manera sólida.

Por su tamaño (80 ml) está orientado a tareas muy concretas y que no requieran demasiada cantidad. Si se calcula bien se tiene la ventaja de que, al no sobrar, no se corre el riesgo de que se seque lo que no se ha utilizado.

Óptimo para exterior: Sika Flex 221i

Una opción más convencional tanto en formato como en cantidad de componente (310 ml). Pese a su carácter multiusos se trata de un sellador especialmente indicado para objetos que van a estar a la intemperie.

De hecho, el propio fabricante alude a las caravanas como referencia en la que el este sellador adquiere máxima eficacia. Se trata de un componente muy viscoso y que se endurece de manera notable.

Hay que tener en cuenta, como advertencia, que se trata de un compuesto también muy pegajoso y, por tanto, su aplicación resulta más complicada que en otras alternativas.

En general, resulta bastante recomendable para pegar metales, caso de placas de aluminio. Funciona también con óptimos resultados en ambientes húmedos.

Más que económico: Rayt 554-04

No hemos hecho referencia a los precios porque se trata de una gama de productos muy económicos en general.

Sin embargo, en este caso, empezaremos por lo barata que resulta esta alternativa también de cartucho con una capacidad cercana a los 300 ml.

No por ello resulta poco fiable ya que cumple de manera correcta con materiales tan distintos como vidrios, azulejos o metales.

Más como advertencia que como objeción, hay que extremar la precaución cuando se use ya que comporta riesgos en caso de inhalación o puede también generar irritaciones de la piel.

Versión poliuretano: Fischer 98666

Como ya hemos señalado en el apartado de tipos, el poliuretano es una de las opciones como es el caso de este bote de espuma de ese material.

Una de las grandes ventajas de esta opción es su muy sencilla aplicación ya que usa el formato spray.

Además, una vez aplicada y preparada, la superficie que se ha tratado se puede lijar y pintar.

Muy adecuada por sus características como aislante tanto térmico como acústico a través del rellenado de huecos. Como ventaja adicional cunde bastante.

Formato ‘salchichón’: Sika-11

Cerramos con el formato ‘salchichón’ con la advertencia de que su tamaño real es bastante más pequeño de lo que aparenta en su reproducción gráfica.

Se trata, en todo caso, de un sellador elástico con buena capacidad de adherencia tanto en interior como en exterior.

Tiene el inconveniente de que, al tratarse del relleno, hay que tener dispositivo de aplicación para hacerlo más cómodo.

Cuenta con un secado bastante rápido y, como en el resto de productos, hay que tomar precauciones en su aplicación para evitar riesgos para la salud.

Qué tipos hay

Por el tipo de componentes en los selladores multiusos distinguimos los siguientes:

De silicona

Muy indicados para sellar grietas en zonas húmedas, como cocinas y baños. Entre sus propiedades está que evitan la formación de hongos.

Su aplicación es muy duradera y resiste mucho y bien a la intemperie. Difícilmente se desprende una vez aplicado.

De poliuretano

Muy eficaces en el sellado de juntas y grietas derivadas de movimientos fuertes y moderados en muros o marcos de puerta.

Su elevada adherencia está garantizada sobre todo tipo de materiales (madera, cemento, aluminio, vidrio…).

Pueden pintarse y, al igual que los anteriores, también son duraderos y resistentes a la intemperie.

Acrílicos

Óptima adherencia en materiales como la madera y el hormigón y muy fáciles de aplicar. Gran durabilidad y también se puede pintar sobre ellos una vez se haya secado la pasta.

Se usan principalmente en grietas con escaso movimiento, tanto en interior como en exterior, sobre diversos materiales (ladrillo, aluminio, hormigón, PVC…).

Modo de uso

Aportamos algunas consideraciones generales para usar estos selladores:

El tamaño del corte de la boquilla tiene que ir en consonancia con la zona que se va a reparar. Si es una junta muy estrecha, por ejemplo, resultará incómodo trabajar si se hace un corte mucho mas grande y sale más pasta.

Firmeza y presión a la hora de la aplicación son dos requisitos imprescindibles para lograr una aplicación uniforme.

Si hay exceso hay que eliminarlo lo antes posible

Hay que tener paciencia y esperar a los tiempos de secado que exija el producto.

Tras aplicar el sellado y estar ya listo es conveniente usar algún utensilio que iguale la superficie sobre la que se ha echado el componente.

Qué formatos

Para pistola

Son aquellos de carcasa resistente preparados para ser insertados en los soportes específicos.

Así, se mete el cartucho, se corta la boquilla a la medida más adecuada, se fija con el mecanismo posterior y se aplica presionando el gatillo.

Tubo

Estilo pegamento, pero más grandes. Basta con quitar la tapa, liberar la boquilla y presionar el tubo para que de vaya aplicando el sellador.

Salchichón

Aunque suene raro al hablar de estos productos es el nombre que mejor define este formato ya que tiene la forma de cilindro con dos nudos en los extremos.