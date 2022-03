Cuidas de tus plantas de interior día tras día con cariño. Las riegas cuando lo necesitan, las cambias de sitio para que aprovechen lo máximo posible el sol y las abonas cuando crees que es necesario. Piensas que con estos cuidados tus plantas seguirán años y años decorando tu hogar. Sin embargo un día llega algo inesperado: una plaga. Si ya lo has sufrido sabes de lo que estamos hablando. Si has tenido suerte y tus plantas aún no han sufrido ninguna plaga, enhorabuena. Pero si es así, no desesperes.