Unos las llevan por necesidad. Otros por estética o por comodidad. Hablamos de las gafas graduadas. Los que las utilizan desde siempre saben que suele ser un fastidio que se empañen. Con la llegada de las mascarillas a nuestras rutinas estos casos se multiplican.

Si las usas en tu día a día y estás buscando trucos para que no se empañen las gafas a continuación te vamos a dar algunos sencillos consejos para que los cristales luzcan siempre relucientes y sin vaho. Estos consejos también sirven para que las gafas de sol no se empañen.

Se trata de trucos caseros y baratos, con elementos que siempre sueles tener a mano. Si prefieres un producto profesional, las ópticas ofrecen sprays, geles y toallitas antivaho. Si tu presupuesto es más elevado, también puedes optar directamente por poner a tus lentes unos cristales antivaho.

Consejos para evitar que se empañen las gafas

Pastillas de jabón

Lava los cristales de tus lentes con una pastilla de jabón. Frota directamente la pastilla contra la cara interior de los cristales. No te pases con la cantidad. Si pones demasiado no será efectivo. Después frota un poco más ya con los dedos y extiende el jabón por toda la superficie de las lentes. No hace falta que apliques agua. Seca con una gamuza que no suelte pelusilla y tus cristales tendrán durante días una protección extra antivaho.

Patata

Sí, como lo lees. Limpiar tus gafas con una patata ayudará a que no se empañen. La clave está en el almidón que contiene este tubérculo que evita que se formen gotas. El proceso es simple. Corta la patata por la mitad y frótala contra la parte interior de los cristales. Después dale con un papel de periódico. Eso sí, recuerda que en las lentes no debe quedar ningún resto de patata ya que formará una especie de pasta blanquecina.

Aliento

Un gesto muy común y bastante eficaz cuando no tenemos a mano nada para limpiar las gafas es calentarlas con nuestro propio aliento El aire caliente hará que se empañen menos los cristales.

Esparadrapo en la nariz

Si ya has probado con diferentes trucos para limpiar los cristales de tus gafas de ver y ninguno te funciona, prueba a poner un esparadrapo sobre la nariz, justo donde se apoyan las gafas.

¿Qué gafas se empañan más?

Si tu presupuesto para gafas nuevas no da para ponerlos cristales antivaho, puedes optar por otra opción: comprarte el tipo de gafas que menos se empañan. Se trata de las las gafas con montura metálica.

Al tener un puente ajustable permiten que el aire circule mejor y que no se acumule en los cristales. En contraposición, las gafas con monturas de pasta son las que más se empañan.