¿Alguna vez has abierto tu armario solo para ser recibido por ese desagradable olor a humedad en tu ropa? No estás solo. Muchos de nosotros enfrentamos este problema, especialmente en temporadas de alta humedad o en hogares con poca ventilación. Pero no temas, porque te traemos un truco casero, económico y eficaz sobre cómo quitar el olor a humedad de la ropa.